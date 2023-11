Rauti, al lavoro per candidare l’Italia per gli Invictus Games

“Stiamo lavorando per avanzare la candidatura dell’Italia a una delle prossime edizioni degli Invictus Games, abbiamo tutte le carte in regola per celebrare questo grande evento mondiale”.

Lo ha detto la senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario alla Difesa, a margine della della presentazione al Comitato Italiano Paralimpico di ‘Ora no limits’ (un’ora di sciata continuativa di fondo da tetraplegico), l’impresa che il Tenente colonnello Gianfranco Paglia (Medaglia d’oro al valor militare) vuole realizzare il prossimo 26 novembre a Livigno.

Gli Invictus Games sono la competizione sportiva tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio.

“Avanzare candidature non è affatto semplice, bisogna anche avviare rapporti con la Fondazione Invictus Games. L’edizione a cui candidarci potrebbe essere quella del 2027 o del 2029, non voglio pensare oltre – continua Rauti – Il luogo lo stiamo studiando, abbiamo individuato 2-3 sedi potenziali, vogliamo offrire infrastrutture sportive che rispondano a speciali discipline e siano prive di barriere architettoniche”.

ANSA