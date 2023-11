CY4GATE investe nel futuro della sicurezza: progetto pluriennale internazionale contro le minacce cibernetiche

CY4GATE, un’importante azienda nel campo della sicurezza informatica e dell’intelligence cibernetica a livello nazionale ed europeo, ha recentemente firmato un contratto di Ricerca e Innovazione nel campo della sicurezza informatica con una rinomata realtà high-tech nazionale.

Il contratto, del valore di €700.000 e della durata di 6 mesi, coinvolgerà un team altamente qualificato di CY4GATE nell’avvio di una fase iniziale di studio e ricerca focalizzata sulla protezione di reti e sensori interconnessi, in particolare quelli legati all’Internet delle cose (IoT) e alle tecnologie operative (OT).

Questa attività rappresenta la prima fase di un progetto più ampio e di portata internazionale, che si protrarrà per diversi anni. CY4GATE è riuscita a farsi riconoscere come partner tecnologico qualificato per questo progetto ambizioso.

La firma di questo nuovo contratto segna l’inizio di un percorso strategico per CY4GATE, orientato verso lo sviluppo di soluzioni avanzate per affrontare le minacce cibernetiche future, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evoluzione rapida di tali minacce.

L’azienda ha consolidato e migliorato il proprio portfolio di prodotti nel settore della sicurezza informatica, introducendo:

RTA (Real-Time Analyzer): un sistema di “cyber threat hunting” e un SIEM di ultima generazione, che fornisce avvisi in tempo reale su comportamenti anomali e potenziali attacchi alle reti, con la possibilità di attivare livelli crescenti di automazione nella risposta agli attacchi.

Cyber Digital Twin: una tecnologia in grado di replicare una rete informatica aziendale o di un ente pubblico. Questo consente la formazione realistica degli operatori di sicurezza informatica, la simulazione di scenari di attacco per testare la resistenza delle reti e l’utilizzo come strumento per test preventivi di nuove tecnologie prima della loro integrazione nella rete reale.

SENTRY: un sistema che individua tempestivamente attacchi informatici realizzati con tecniche avanzate, rendendo persistente il malware nei sistemi o dispositivi bersaglio.

Fusion: una piattaforma di Cyber Threat Intelligence progettata per raccogliere e analizzare informazioni sulle minacce cibernetiche, consentendo l’identificazione, il monitoraggio e il blocco delle minacce. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sugli attaccanti, le loro motivazioni e intenzioni.

Recentemente, CY4GATE ha anche concluso un accordo preliminare per acquisire una quota di controllo di XTN, un’azienda italiana specializzata nella lotta alle frodi digitali, in particolare nei servizi online come il banking. Questa mossa di crescita attraverso fusioni e acquisizioni renderà l’azienda ancora più solida nell’offrire soluzioni complete di protezione dalle minacce digitali. Emanuele Galtieri, nella foto, CEO e General Manager di Cy4Gate Group ha dichiarato: “Si tratta di un progetto per noi importante perché foriero di innovazione tecnologica, che costituisce la linfa vitale per una azienda che lavora in un settore in cui l’obsolescenza delle soluzioni avanza rapidamente. È solo il primo tassello di una progettualità più ampio respiro e di durata pluriennale che ci permetterà di esplorare nuove frontiere in tema di protezione, in un momento in cui l’evolversi della minaccia impone di saper giocare d’anticipo. Sono, pertanto, soddisfatto che l’azienda si sia saputa affermare e far riconoscere come partner industriale in un’iniziativa molto ambiziosa e protesa alla cyber di nuova generazione”.