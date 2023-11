Ve la ricordate quella vecchia canzone napoletana? Sì, quella che fa “torna ‘sta casa aspetta a te”. Uno dice: che c’entra? Dateci retta: è perfetta per inquadrare la situazione che sta vivendo OpenAI. Nelle ultime settimane, l’organizzazione OpenAI è stata al centro di una tumultuosa serie di eventi, culminata con l’allontanamento del CEO Sam Altman. Tuttavia, fonti attendibili suggeriscono che gli investitori, con il possibile supporto di Microsoft, stiano esercitando pressioni significative per il suo ritorno. Analizziamo gli sviluppi più recenti e le dinamiche di questa vicenda che coinvolge una delle aziende più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale. L’annuncio dell’allontanamento di Sam Altman, considerato una figura di spicco nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ha scosso OpenAI. La decisione è stata giustificata da una “interruzione delle comunicazioni” tra Altman e il Consiglio di Amministrazione, ma non è stata associata a irregolarità finanziarie o pratiche illecite. Al suo posto è stata nominata Mira Murati, un’ex ingegnere di Tesla di 34 anni. Secondo fonti attendibili, gli investitori di OpenAI, con il possibile sostegno di Microsoft, stanno facendo pressioni significative per il ritorno di Sam Altman come CEO. Satya Nadella, CEO di Microsoft, sarebbe in contatto con Altman, e le trattative sembrano in corso. Tuttavia, Altman avrebbe posto come condizione le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione, indicando una rottura di fiducia significativa. Parallelamente alle trattative con OpenAI, Sam Altman sta lavorando al lancio di una nuova società focalizzata sull’intelligenza artificiale. La sua decisione potrebbe essere influenzata dalla prospettiva di competere direttamente con OpenAI, dando vita a una nuova dinamica nel settore. Il Consiglio di Amministrazione sembra aver dato inizialmente il consenso alle dimissioni di Altman, ma ora prende tempo. Nel frattempo, alcuni dipendenti di OpenAI potrebbero essere inclini a seguire Altman, insieme a diversi investitori che sembrano favorevoli al suo ritorno. La vicenda attorno a OpenAI e Sam Altman continua a evolversi, con aspettative e richieste che delineano una possibile revisione dell’attuale struttura aziendale. La dinamica tra Altman, il Consiglio di Amministrazione, e gli investitori, con il contestuale coinvolgimento di Microsoft, crea un quadro complesso che potrebbe avere profonde implicazioni per il futuro dell’azienda e del settore dell’intelligenza artificiale. Resta da vedere quale direzione prenderanno le trattative e come queste influenzeranno il panorama dell’IA.