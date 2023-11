Wine Vision By Open Balkan, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Beograd al centro dell’evento per promuovere l’agribusiness globale

E’ tempo della seconda edizione della Fiera Internazionale del Vino, “Wine Vision By Open Balkan,” in corso fino a oggi a Belgrado. Questo evento rappresenta una piattaforma cruciale per rafforzare i legami tra l’Italia, l’Unione Europea e i Balcani Occidentali, con la partecipazione di oltre 400 cantine e più di 50.000 visitatori. Intesa Sanpaolo è attivamente coinvolta nell’evento per potenziare l’Agribusiness internazionale, con Banca Intesa Beograd che funge da sponsor.

Sotto il patrocinio dei governi di Serbia, Macedonia del Nord e Albania, nell’ambito dell’iniziativa Open Balkan, la fiera mira a intrecciare in modo unico le rotte del vino balcaniche, riunendo i migliori produttori di vino della regione.

La celebrazione ruota attorno all’abilità artigianale dei maestri nella produzione dei migliori vini e promuove una combinazione unica di sapori e aromi che rappresentano lo spirito dei Balcani, la loro geografia e l’abbondanza di varietà, nonché la mentalità di coloro che apprezzano i vini provenienti da questa e altre regioni.

Con l’obiettivo di ospitare il maggior numero possibile di cantine partecipanti a Wine Vision by Open Balkan 2023, è stato ideato un ricco programma che include l’Open Balkan Wine Trophy 2023, incontri professionali di vario formato, master class, discussioni sul potenziale dell’industria vinicola nei Balcani, possibilità di una partecipazione più intensa nei mercati globali, nonché incontri B2B in cui avrete l’opportunità di espandere la vostra attività, stabilire nuovi contatti e rafforzare quelli esistenti.

Come capitale dei migliori vini, Belgrado riunirà durante questa fiera i più eminenti produttori di vino, viticoltori, mastri cantinieri, enologi, sommelier e commercianti di vino, nonché espositori delle cantine europee e mondiali più famose. Parteciperanno anche distributori e commercianti di vino provenienti da tutto il mondo.

La Seconda Fiera Internazionale del Vino, Wine Vision by Open Balkan, rappresenta un’opportunità perfetta per presentare la vostra gamma di prodotti ai numerosi visitatori nazionali e stranieri e assicurare la vostra presenza nei nuovi mercati.

Banca Intesa Beograd (Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di partner ufficiale della seconda Fiera internazionale dedicata al settore vitivinicolo “Wine Vision by Open Balkan,” ha organizzato un evento nell’ambito della Fiera, intitolato “La Crescita dell’Agribusiness Supportata da Intesa Sanpaolo,” per presentare le modalità di sostegno all’industria vinicola ed agricola, favorendo i legami economici e commerciali tra Italia e Serbia.

L’evento ha riunito i rappresentanti di oltre 50 produttori, distillerie e distributori di vino italiani e serbi, nonché gli albergatori che operano nella regione. Sono intervenuti Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Giuseppe Ferraro, Responsabile Corporate & PMI International Subsidiary Banks Division Intesa Sanpaolo e Alessandro Amendolito, Responsabile Asset Quality e Partecipazioni di SIMEST. “Wine Vision by Open Balkan” è in corso a Belgrado dal 16 al 19 novembre, per il secondo anno consecutivo, sotto il patrocinio dei governi di Serbia, Macedonia del Nord e Albania, riunendo oltre 400 produttori di vino, distillerie e altri espositori provenienti da oltre 20 Paesi in tutto il mondo.

Così ha commentato Ferraro: “Siamo l’istituzione finanziaria di riferimento in molte aree dei Balcani e in particolare in Serbia dove siamo la prima banca del Paese. La presenza capillare e qualificata in dodici nazioni, associata alle competenze specialistiche e alle risorse di un grande gruppo europeo, ci consentono di essere il ponte naturale per le imprese italiane attive nei processi di Internazionalizzazione, in aree con tassi di crescita interessanti e che hanno un ruolo strategico fondamentale per l’economia italiana”.