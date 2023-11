Terna: al via i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo interrato tra Vandoies e Brunico in provincia di Bolzano

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale guidata da Giuseppina di Foggia, nella foto, ha avviato i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo interrato tra Vandoies e Brunico in provincia di Bolzano.

L’elettrodotto, per cui Terna investirà circa 50 milioni di euro, sarà lungo 22 km e non avrà alcun impatto paesaggistico poiché completamente interrato. Il corridoio seguirà per buona parte del suo tracciato il fondo valle del fiume Rienza lungo la viabilità principale dell’ex SS 49 «della Pusteria» interessando i comuni di Vandoies, Chienes, San Lorenzo di Sebato e Brunico. La linea collegherà la nuova Stazione Elettrica di Terna a Vandoies, in prossimità della futura Cabina Primaria del distributore locale, all’esistente Cabina Primaria di Brunico. La Stazione, realizzata in tecnologia blindata compatta con ridotto consumo di suolo, è stata progettata per integrarsi armoniosamente con il contesto montano in cui si inserisce.

Il progetto consentirà di aumentare la sostenibilità, l’efficienza e – soprattutto – la resilienza del sistema elettrico in un’area interessata negli ultimi anni da frequenti eventi metereologici estremi e servirà a garantire la piena affidabilità dell’alimentazione dei carichi delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina che si terranno nel 2026.

I lavori inizieranno nel territorio comunale di Vandoies lungo la Strada Val Pusteria nei pressi della zona industriale e le attività, in questa prima fase, si concentreranno sulla realizzazione delle opere civili funzionali alla successiva posa del cavo. Nel corso del 2024, saranno operativi più cantieri simultanei che interesseranno progressivamente gli altri comuni coinvolti con l’obiettivo di completare l’intervento entro l’autunno 2025.

I cantieri saranno gestiti da Terna in coordinamento con la Provincia di Bolzano, le amministrazioni locali e gli enti coinvolti al fine di limitare al massimo il loro impatto sulla viabilità.