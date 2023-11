Intesa Sanpaolo International Subsidiary Banks riceve il Premio Financecommunity per la sostenibilità

Intesa Sanpaolo ha ottenuto un prestigioso riconoscimento ai Financecommunity Awards 2023 grazie alla Divisione Corporate & SME della International Subsidiary Banks, guidata da Giuseppe Ferraro (nella foto, in un momento della premiazione). Attraverso la controllata serba Banca Intesa Beograd, il team è stato insignito del prestigioso premio TEAM OF THE YEAR nella categoria Sostenibilità.

Questa importante conquista è il risultato di tre progetti eccezionali realizzati in Serbia. In particolare, due di essi riguardano la realizzazione di un impianto solare, frutto della collaborazione con BERS nell’ambito dell’iniziativa Green, Social and Sustainability Bond di Intesa Sanpaolo. Un altro progetto degno di nota riguarda invece la costruzione di un impianto a biogas, realizzato in collaborazione con U.S. IDFC nell’ambito del Plafond Circular Economy di Intesa Sanpaolo.

Giuseppe Ferraro, insieme alla dirigenza della Divisione Banche Estere e ai colleghi di Banca Intesa Beograd, ha ricevuto il premio. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno delle International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo nell’implementare iniziative sostenibili che contribuiscono al benessere ambientale e sociale.