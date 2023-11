Nexi e Compass insieme nel Buy Now Pay Later: nuove opportunità per il pagamento dilazionato

Nexi e Compass, società di credito al consumo del gruppo Mediobanca, hanno stretto una partnership strategica in ambito Buy Now Pay Later (Bnpl). In base all’accordo, informa una nota, PagoLight la soluzione digitale di Bnpl di Compass, sarà disponibile sugli SmartPOS di Nexi: questo consentirà alle 150 banche partner della PayTech di offrire agli esercenti una soluzione innovativa per la dilazione dei pagamenti, integrata direttamente nel terminale di incasso, senza la necessità di dotarsi di un device ad hoc. Ad oggi sono oltre 30 gli istituti di credito che hanno aderito all’iniziativa e altri sono in procinto di farlo nelle prossime settimane.

La partnership tra le due società, si afferma, permette a Nexi di mettere a disposizione delle banche partner un prodotto che consentirà loro di sfruttare a pieno le opportunità di business offerte dal Buy Now Pay Later, servizio di pagamento in continua crescita che, in base alle previsioni del Politecnico di Milano, nel 2025 raggiungerà un volume di transazioni annue di circa 14,5 miliardi di euro.

“L’accordo siglato con Compass è il linea con il nostro posizionamento di Paytech Europea focalizzata nel portare ai nostri Partner e agli esercenti soluzioni innovative per lo sviluppo del business – afferma Filippo Signoretti, Merchant Solutions Director di Nexi Italia – Ci consente di mettere a disposizione degli esercenti un servizio di Buy Now Pay Later da offrire ai propri clienti all’interno dei negozi fisici attraverso Nexi SmartPOS in modo semplice, immediato e sicuro aumentando così le opportunità di vendita”. Per Compass l’accordo rappresenta un’opportunità per ampliare la diffusione di PagoLight sul canale dei negozi fisici. PagoLight è stato studiato per permettere agli esercenti di incrementare sia le vendite che lo scontrino medio, sollevando i negozianti dal rischio di credito che viene interamente sostenuto da Compass. Lanciato nel 2021, PagoLight è oggi attivo in Italia presso oltre 13.000 punti vendita, network in continua crescita, con circa 1.000 nuove attivazioni/mese.

“Grazie a questo accordo strategico rafforziamo la nostra presenza nel Buy Now Pay Later, in particolare sul canale fisico dove, attraverso Nexi, potremo portare le nostre soluzioni innovative di dilazione ad esercenti e clienti finali sull’intero territorio nazionale – commenta Francesco Caso, nella foto, direttore generale di Compass – la partnership con Nexi rappresenta per Compass un traguardo importante coerente con gli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo Mediobanca al 2026 “One Brand – One Culture”, che vede nello sviluppo di PagoLight un volano importante per la crescita della divisione Consumer Finance, facendo leva su innovazione e capacità di valutazione del rischio, da sempre fattori distintivi per Compass”.