CMC Marine guarda al futuro e annuncia un piano triennale da 10 mln per l’Espansione Aziendale

Il METS 2023 – la più importante fiera al mondo di sistemi, attrezzature e componentistica nautica – è stato il palcoscenico ideale per la conferenza stampa di CMC Marine che ha presentato alla stampa internazionale i più recenti sviluppi e i progetti futuri e ha colto l’occasione per fare il punto in un momento di grandi cambiamenti e nuove iniziative.

CMC Marine, fondata nel 2005 da Alessandro Cappiello, nella foto, è oggi riconosciuta a livello internazionale come leader nel settore dei sistemi di stabilizzazione ad attuazione elettrica, con più di 2500 impianti montati su yacht e superyacht, un fatturato più che duplicato negli ultimi tre anni, e centri di supporto tecnico distribuiti in tutto il mondo.

Una crescita e un successo che non frenano l’azienda dalla continua spinta a innovare grazie a un piano di crescita da 10 milioni di euro che si svilupperà su tre anni e si fonda su tre diversi pilastri: prodotto, capacità produttiva, offerta.

Al METS sono stati infatti presentati in anteprima mondiale i nuovi modelli LR 180 e LR 250 – quest’ultimo è l’impianto pinne ad attuazione elettrica più grande che sia mai stato realizzato dall’azienda. Queste due nuove macchine sono progettate per imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 50 e i 100 metri, andando quindi ad ampliare l’offerta di CMC Marine destinata al target superyacht e megayacht.

È in arrivo invece per la primavera 2024 l’impianto Stabilis 5.0, la nuova serie di stabilizzatori elettrici di ultima generazione. Stabilis 5.0 vanta un inedito algoritmo che migliora le prestazioni a bordo e sfrutta tutti i vantaggi del sistema Stabilis Electra di CMC Marine: ricezione di feedback immediati sulla riduzione del moto di rollio; ottimizzazione delle prestazioni in base alle condizioni del mare; elettronica Mitsubishi di ultima generazione; alimentazione AC/DC intercambiabile; sistema DALI (Display, Assistance & Log Interface). Si tratta di un notevole passo avanti nel settore in quanto il sistema può garantire una gestione ancora più rapida e agevole dell’imbarcazione, oltre a maggiore affidabilità e migliori prestazioni a parità di potenza, remote assistance di ultima generazione e alta versatilità di utilizzo.

Rientra poi nel piano di crescita triennale di CMC Marine anche il nuovo sito produttivo di Salerno, che sarà inaugurato a Dicembre 2023. L’impianto si svilupperà su un’area di 10.000 mq che comprende tre capannoni ed è progettato per consentire di incrementare la produzione di componenti meccanici, internalizzare la produzione di elementi in vetroresina e rendere possibile la completa realizzazione in house della linea STAB, efficientando così tutta la catena di produzione.

L’espansione dei siti produttivi non si ferma ai confini italiani ma si sviluppa anche a livello internazionale: è di luglio 2023 l’annuncio dell’apertura del nuovo stabilimento di 600 mq a Poole, in Inghilterra, al quale si affianca un importante piano di sviluppo del mercato americano, che verrà portato avanti da Raffaele Invrea, da poco nominato nuovo Managing Director di CMC Marine USA.

Il terzo step nel piano di crescita annunciato riguarda gli investimenti di CMC Marine per espandere l’offerta di prodotti elettrici. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha stretto un accordo di partnership con Gyro Marine grazie alla quale inserisce nella gamma di prodotti dedicati ai clienti anche i giroscopi attivi.

I vantaggi che derivano da questa partnership sono molteplici: il cliente ha adesso a disposizione una gamma ancora più ampia, completa e personalizzabile di soluzioni innovative per soddisfare qualsiasi esigenza, nonché i benefici di entrambe le tecnologie (CMC Marine e Gyro Marine) uniti in un’unica gamma per raggiungere la migliore stabilizzazione in navigazione e all’ancora, il tutto con il vantaggio di interfacciarsi con un unico attore.

Con questa nuova partnership, CMC Marine e Gyro Marine si preparano a ridefinire l’industria della stabilizzazione navale, offrendo soluzioni altamente tecniche e d’avanguardia che soddisferanno appieno le esigenze dei più importanti cantieri nautici nei diversi mercati; una collaborazione che porterà l’innovazione e l’eccellenza italiana in tutto il mondo.