Boom negli investimenti cinesi: crescita del 2,9% nei primi 10 mesi del 2023

Nel corso dei primi dieci mesi del 2023, gli investimenti in capitale fisso in Cina hanno mostrato un aumento del 2,9% su base annua, raggiungendo la cifra di circa 41,94 trilioni di yuan (circa 5,85 trilioni di dollari USA), secondo i dati forniti dall’Ufficio Nazionale di Statistica Nbs. Durante il periodo analizzato, gli investimenti in immobilizzazioni nel settore manifatturiero hanno registrato una notevole crescita del 6,2% su base annua. In particolare, gli investimenti nel settore privato hanno raggiunto circa 21.590 miliardi di yuan, seppur in calo dello 0,5% rispetto all’anno precedente. Gli investimenti nella costruzione di infrastrutture hanno sperimentato un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento è stato guidato da un notevole aumento degli investimenti nel trasporto ferroviario, che ha registrato una crescita del 24,8%. La regione orientale della Cina ha guidato la crescita degli investimenti in immobilizzazioni con un aumento del 4,9% su base annua. Nel frattempo, le regioni centrali, occidentali e nordorientali hanno visto una diminuzione degli investimenti in immobilizzazioni del 0,1%, 0,5% e 3,5%, rispettivamente. Gli investimenti in capitale fisso provenienti da imprese straniere sono cresciuti dello 0,9% su base annua nei primi dieci mesi del 2023, un tasso inferiore rispetto alla crescita del 3,2% registrata per le imprese nazionali. Questi dati riflettono le sfide che la Cina sta affrontando nell’attrarre investimenti dall’estero, nonostante gli sforzi per promuovere un ambiente più aperto. Nonostante gli sforzi per creare un ambiente favorevole agli investimenti stranieri, la Cina ha registrato una contrazione del 9,4% nei flussi di investimenti dall’estero nei primi dieci mesi del 2023, attestandosi a 987,01 miliardi di yuan (136,4 miliardi di dollari USA). Questo peggioramento rispetto al periodo gennaio-settembre del 2023 indica le sfide che il paese deve ancora superare nel facilitare l’ingresso di capitali stranieri, nonostante gli sforzi per promuovere un ambiente più aperto.