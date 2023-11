DHL Express tra i primi tre migliori posti di lavoro a livello mondiale per il quarto anno consecutivo

Per il quarto anno consecutivo, DHL Express è stata nominata uno dei World’s Best Workplaces™. Oltre ad essere al secondo posto a livello globale, DHL Express è ancora una volta al primo posto nelle liste regionali di Asia, America Latina ed Europa. In Europa questo risultato è stato raggiunto per il terzo anno consecutivo, in Asia per la quinta volta e in America Latina per il sesto anno consecutivo.

Riconoscendo il risultato, John Pearson, CEO di DHL Express, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere riconosciuti come uno dei tre migliori ambienti di lavoro al mondo. È una testimonianza del nostro impegno nel dare priorità alle nostre persone attraverso un approccio “People First”, promuovendo una solida comunità di 120.000 dipendenti dedicati in 220 paesi e territori. In DHL Express, la nostra forza risiede nello spirito collettivo e nei valori condivisi della nostra forza lavoro. Celebrare i nostri dipendenti e riconoscere i loro instancabili sforzi è parte integrante della nostra convinzione che individui motivati siano la pietra angolare per fornire una qualità di servizio eccezionale. Rimaniamo fermi nel creare il miglior ambiente di lavoro possibile per i nostri team in tutto il mondo”.

Promuovere il senso di appartenenza tra i dipendenti è un obiettivo chiave di DHL Express. Oltre allo sviluppo dei talenti, l’azienda dà priorità al riconoscimento e alla celebrazione della propria forza lavoro. Iniziative come la “Settimana dell’Apprezzamento” evidenziano l’impegno profuso dai dipendenti a livello globale, mentre il programma “Dipendente dell’anno” elogia gli individui che esemplificano i valori fondamentali dell’azienda quali “velocità”, “passione”, “saper fare” e “giusto al primo tentativo”.

Tutti i dipendenti condividono uno scopo comune racchiuso nella missione del Gruppo DHL di “connettere le persone, migliorare la vita”. Ciò va oltre le loro normali responsabilità lavorative, poiché contribuiscono attivamente al benessere delle comunità che li circondano. La partecipazione a programmi di responsabilità aziendale, come DHL Got Heart, Global Volunteering Day, GoHelp, GoTeach e GoTrade, riflette l’impegno ad avere un impatto positivo oltre il luogo di lavoro.

Fadzlun Sapandi, vicepresidente esecutivo delle risorse umane di DHL Express, sottolinea il profondo impegno dell’azienda nei confronti della propria forza lavoro, affermando: “Al centro delle nostre attività ci sono le nostre persone, che sono sempre la nostra massima priorità. Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro motivante in cui tutti sentano un forte senso di appartenenza. Garantendo che i nostri dipendenti siano visti, ascoltati e compresi, rendiamo ogni giorno un’esperienza appagante per il nostro team. I loro contributi e le loro prospettive uniche sono ciò che guida il nostro successo e ci distingue nel settore”.

“Essere un datore di lavoro globale comporta un’immensa responsabilità nei confronti delle persone e del pianeta”, afferma Michael C. Bush, CEO di Great Place To Work™. “Queste straordinarie aziende stanno avendo un impatto incredibile, sostenendo le loro persone e lottando per comunità più giuste, più sicure e più sane in tutto il mondo. Quando consenti alle persone di lavorare con uno scopo, ti ricompensano con innovazione e prestazioni e aiutano a creare un mondo migliore per tutti noi”.

DHL Express si è classificata sette volte nella World’s Best Workplaces™ List ed è tra le prime tre aziende dal 2020.