Leonardo annuncia un’offerta secondaria per Leonardo DRS negli Stati Uniti

Leonardo, nella foto il condirettore generale Lorenzo Mariani, l’azienda italiana del settore aerospaziale e della difesa, ha annunciato la pianificazione di un’offerta pubblica secondaria negli Stati Uniti attraverso la sua controllata, Leonardo US Holding, LLC. L’offerta coinvolge una quota minoritaria di circa il 6,3%, pari a 16,5 milioni di azioni ordinarie di Leonardo DRS. L’obiettivo della vendita è fornire flessibilità finanziaria per investimenti strategici e acquisizioni, mantenendo nel contempo una solida struttura finanziaria.

Leonardo US Holding concede agli sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2,475 milioni di azioni DRS. Al termine dell’offerta, Leonardo US Holding manterrà circa il 73,9% (o il 72,9% se l’opzione viene esercitata) delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS.

L’annuncio dell’offerta arriva un anno dopo la fusione di Rada, un’azienda israeliana, con Leonardo DRS, che ha comportato una quotazione del 20% alla Borsa di New York. Leonardo mira a sfruttare il attuale valore elevato delle azioni di DRS, cresciuto del 62% dall’inizio del 2023.

Il prezzo dell’offerta è fissato a $17,75 per azione, rappresentando uno sconto del 14% rispetto alla chiusura del Nasdaq del giorno precedente. L’offerta è prevista per essere completata il 21 novembre 2023, soggetta alle condizioni di chiusura consuete.