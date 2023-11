Dal bel tempo al vortice ciclonico, arriva il freddo e non sarà clemente

Il bel tempo? C’è, ma ancora per poco. Fate il conto alla rovescia e poi preparatevi a indossare maglie, sciarpe e tutto il resto: il freddo sta per arrivare. Una modesta perturbazione atlantica attraverserà l’Italia nelle prossime ore, portando piogge veloci e venti intensi di Maestrale alle regioni meridionali. Le coste esposte saranno colpite da raffiche fino a 60-70 km/h, accompagnate da mareggiate. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, tornando nella media stagionale.

Al Nord, il bel tempo sarà prevalente con la possibilità di neve sui confini alpini e foehn forte sulle Alpi, garantendo un riscaldamento improvviso nelle vallate. Nel Centro, ci saranno nubi irregolari, mentre al Sud, verso sera, si verificheranno piogge sparse, interessando Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e localmente la Campania.

Il weekend si prospetta con condizioni meteorologiche più stabili. Sabato e domenica saranno caratterizzati da cieli sereni su tutte le regioni, ma con venti forti, soprattutto sabato, sul basso Adriatico e lo Ionio. Le temperature minime subiranno una sensibile diminuzione, regalando un risveglio quasi invernale da Torino a Milano, passando per Firenze e Roma.

La tendenza per la prossima settimana indica un graduale peggioramento del tempo, con l’arrivo di un vortice ciclonico. Tuttavia, per il momento, godiamoci le ultime ore di bel tempo in Italia e prepariamoci al cambiamento delle condizioni atmosferiche che si avvicinano.