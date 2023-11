Conformità fiscale, l’Italia introduce un approccio collaborativo per le imprese

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato una serie di decreti di attuazione fiscale, tra cui spicca il “potenziamento del regime di adempimento collaborativo”. Ma cosa significa tutto ciò per i cittadini e le imprese? Vediamo insieme i punti chiave di questa importante novità. L’adempimento collaborativo è un nuovo approccio tra fisco e contribuente, mirato a instaurare un rapporto di fiducia attraverso una comunicazione costante e preventiva. Il contribuente può aderire a questo regime affiancato dall’Agenzia delle Entrate, godendo di certezza sui pagamenti e sui controlli. Per aderire a questo regime, le imprese devono essere dotate di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato da professionisti qualificati. Questo sistema, noto come Tax Control Framework, consente una valutazione preventiva dei rischi fiscali, riducendo i contenziosi e garantendo certezza del diritto. Attualmente, la soglia per aderire al regime è di un miliardo di euro, ma si prevede una graduale riduzione: a 750 milioni nel biennio 2024-25, a 500 milioni nel biennio 2026-27, per poi stabilizzarsi a 100 milioni di euro dal 2028. In caso di comunicazione tempestiva ed esaustiva dei rischi fiscali, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà, a condizione che il comportamento del contribuente sia conforme a quanto comunicato. Il provvedimento potenzia l’istituto della conciliazione, estendendone l’applicazione alle controversie pendenti in Cassazione. L’obiettivo è deflazionare il contenzioso e garantire una giustizia tributaria più rapida ed efficace.