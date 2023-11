Triboo, ricavi consolidati a 57,6 mln

Si è riunito il cda di Triboo. Durante l’incontro, sono stati esaminati i risultati del Gruppo nei primi nove mesi del 2023, con l’approvazione di dati finanziari selezionati al 30 settembre 2023.

Ne emerge che i ricavi consolidati al 30 settembre 2023 ammontano a 57,6 milioni di euro, registrando una diminuzione del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (68,7 milioni). L’EBITDA adjusted consolidato si attesta a 5,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 8,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2022. La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo al 30 settembre 2023 è negativa, raggiungendo i 15,9 milioni di euro, di cui 4,4 milioni rappresentati da debiti finanziari per affitti e leasing, secondo gli standard contabili internazionali IFRS 16.

Nel corso dell’ultimo trimestre, si è registrato un lieve miglioramento della posizione finanziaria netta, che è passata da 16,3 milioni al 30 giugno 2023.

Analizzando le singole Divisioni, la Divisione Digitale ha generato ricavi pari a 44,1 milioni di euro, con un EBITDA adjusted di 5,3 milioni di euro. Allo stesso tempo, la Divisione Media ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi pari a 14,3 milioni di euro e un EBITDA adjusted di 1,5 milioni di euro.

È importante notare che, per migliorare la valutazione interna delle performance delle singole divisioni, è stata rivista la logica di allocazione dei costi centrali, mantenendo presso Triboo S.p.A. i costi non direttamente riconducibili alla gestione operativa delle divisioni ma relativi alla struttura centrale di coordinamento e gestione delle attività legate alla quotazione.

“Nei primi nove mesi dell’anno, pur operando in un contesto macroeconomico e di mercato di eccezionale difficoltà che ha inevitabilmente impattato sull’andamento dei ricavi, il Gruppo ha saputo mantenere una marginalità positiva grazie alle mirate azioni strategiche di razionalizzazione dei processi e di efficientamento della struttura dei costi, al tempo stesso ponendo le basi per la crescita futura grazie all’investimento in nuove tecnologie e competenze che possano permettere al Gruppo di ampliare la propria offerta di digital transformation factory in grado di affiancare i propri clienti a 360° nel processo di transizione digitale.” – commenta Giulio Corno, nella foto, Amministratore Delegato di Triboo S.p.A. – “Siamo confidenti che nell’ultimo trimestre dell’anno, che storicamente rappresenta un periodo molto importante per il business del Gruppo grazie ad eventi quali il Black Friday e le feste natalizie, avremo un importante incremento sia in termini di ricavi che di marginalità.”