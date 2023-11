Il nuovo volto di ETJCA: da agenzia a partner per il lavoro

ETJCA, dopo l’annuncio della scorsa estate della nomina di Andrea Conversi (nella foto) come nuovo Presidente, consolida la sua presenza sul mercato, qualificandosi come partner professionale il cui focus principale è il bene, la crescita e lo sviluppo dei clienti, che per il 2022hanno superato quota 3.000.

L’azienda è entrata oggi in una nuova fase, mettendo in atto un importante cambiamento per stare al passo con le esigenze di un mercato del lavoro italiano in continuo cambiamento e caratterizzato da forti complessità.

Grazie ai quasi 25 anni di esperienza e ad una costante presenza su tutto il territorio nazionale, ETJCA ora è ancora più forte nel proporsi come un soggetto primario di riferimento, non solo nell’ambito della somministrazione di lavoro, grazie agli oltre 14.000 lavoratori somministrati registrati lo scorso anno, ma anche nell’erogazione dei servizi diventati essenziali per le imprese quali la consulenza hr, la formazione, la ricerca e la selezione del personale, le politiche attive e il permanent staffing.

ETJCA risponde alle esigenze di flessibilità delle imprese mettendo in risalto il capitale umano in tutti i suoi aspetti. Il tutto mantenendo intatti i valori che da sempre la contraddistinguono: etica, professionalità, affidabilità e qualità.

Inoltre, gli investimenti previsti nelle verticalizzazioni e divisioni specializzate accompagnate da quelli sull’innovazione e la tecnologia consentiranno ad ETJCA di proporre tutti i servizi legati a soluzioni HR al fianco delle strategie delle imprese e dei bisogni dei lavoratori.

“Vogliamo traghettare ETJCA verso una nuova dimensione – afferma Andrea Conversi, Presidente di ETJCA -. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più vicini alle aziende ed ai lavoratori, diventando consulenti primari sul lavoro e sulle sue tematiche. La Vision Aziendale è Innovare nella Continuità.”

Il cambiamento in atto in ETJCA, espressione della nuova governance, è reso possibile anche dalla sua struttura snella che conta in tutto 385 dipendenti, con filiali su tutto il territorio italiano e molteplici divisioni specializzate e da un’organizzazione semplice che si tramuta in una “filiera corta”, aspetti caratterizzanti dell’azienda dalla sua costituzione ad oggi.