Melinda sceglie Connexia per la Social Media Strategy

Al via la partnership tra Melinda, il Consorzio trentino per la valorizzazione della celeberrima mela delle Valli del Noce (Val di Non e Val di Sole), e il team di comunicazione e marketing di Connexia per la definizione della strategia di comunicazione, la consulenza creativa e la gestione di tutte le iniziative sulle properties social del brand.

A conclusione di una gara che ha visti coinvolti più player, il Consorzio Melinda, che produce ogni anno 400.000 tonnellate di mele e rappresenta oltre 4.000 famiglie di frutticoltori trentini, ha incaricato Connexia di mettere a punto la social media strategy delle sue properties, con l’obiettivo di rafforzare l’identità digital del brand e aumentare le performance dei canali social, in particolar modo di Meta e LinkedIn, in termini di awareness ed engagement. A Connexia anche il compito di popolare con contenuti originali il blog del sito Melinda.it e sfruttare al meglio il budget destinato da Melinda alle campagne di social advertising.

Connexia lavorerà all’ideazione e produzione di contenuti attuali e coinvolgenti, per contribuire aposizionare il brand Melinda sempre più vicino agli appassionati delle mele e dei trasformati, alimentando il dialogo sulle principali piattaforme social e raccontando non solo la qualità, la bontà e le caratteristiche innovative dei prodotti, ma anche gli elementi-chiave dell’identità di Melinda: lo spirito cooperativo, il rapporto familiare dei soci, il forte legame con il territorio trentino e, soprattutto, la sostenibilità dell’intera filiera. Consorzio Melinda nasce nel 1989 proprio con il fine di massimizzare il profitto delle 16 cooperative che ne fanno parte attraverso un’attenzione incessante alla qualità dei prodotti come anche dei processi, sempre nel rispetto del territorio. Melinda rappresenta oggi anche un’eccellenza sul fronte della sostenibilità: utilizza le Celle Ipogee, un innovativo sistema di conservazione sotterranea, primo e unico impianto al mondo per la frigo-conservazione della frutta che permette un notevole risparmio di energia elettrica e la riduzione del consumo idrico.

“L’attività sui social media è sempre più importante per le aziende come Melinda, che parlano direttamente ai propri clienti. I canali social aziendali sono una vetrina che contribuisce alla fidelizzazione nei confronti del brand, oltre che all’apertura di un dialogo con i consumatori, soprattutto i più giovani, che sono difficilmente raggiungibili con altri mezzi. — dichiara Andrea Fedrizzi, Responsabile Marketing e Comunicazione del Consorzio Melinda— La consapevolezza di questi aspetti ha ispirato la scelta di avviare una partnership con Connexia, individuata in un pool di aziende specializzate come il miglior consulente strategico e operativo”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti dal Consorzio per supportare, con il nostro contributo strategico e creativo, il consolidamento dell’awareness di un «love-brand» come Melinda. — commenta Massimiliano Trisolino, Managing Partner Strategy & Creativity di Connexia — Lavoreremo con il Consorzio parterendo dagli elementi identitari del brand e dalla sua base reputazionale distintiva, per dare vita a contenuti originali e rilevanti, e costruire insieme una strategia editoriale per le properties social coerente con il set valoriale di Melinda e le sue peculiarità di «qualità» e «sostenibilità», consolidando la relazione con il target di riferimento e, al contempo, ingaggiando e coinvolgendo il target-giovani attraverso contenuti creativi «freschi» e accattivanti”.