Boston Properties cede il 45% delle proprietà delle scienze della vita per 1,66 mld di dollari

Boston Properties Inc. (BXP) ha recentemente annunciato una mossa strategica entrando in accordi per cedere una partecipazione del 45% in due proprietà di sviluppo delle scienze della vita situate a Kendall Square, Cambridge, Massachusetts. L’acquirente è Norges Bank Investment Management (NBIM), e la valutazione lorda di questa transazione ammonta a circa 1,66 miliardi di dollari, con un prezzo di $2,050 per metro quadrato.

Boston Properties, Inc. è una società di investimento immobiliare quotata in borsa che investe in spazi di lavoro di prim’ordine a Boston, Los Angeles, New York City, San Francisco, Seattle e Washington, D.C. Al 30 giugno 2022, la società possedeva o aveva interessi in 193 proprietà immobiliari commerciali, per un totale di circa 53,7 milioni di piedi quadrati.

La società è stata fondata nel 1970 da Mortimer B. Zuckerman ed Edward H. Linde a Boston. Nel 1985, la società ha vinto l’asta contro Donald Trump per la riqualificazione del New York Coliseum a Columbus Circle. Tuttavia, la società non ha proceduto con lo sviluppo e ha venduto la proprietà, diventata oggi il sito del Time Warner Center. Nel 1986, ha completato 599 Lexington Avenue, il suo primo sviluppo a New York City.

Nel giugno 1997, la società è diventata una società pubblica tramite un’offerta pubblica iniziale. Nel giugno 2008, la società ha acquisito il General Motors Building a New York City per 2,8 miliardi di dollari, il prezzo più alto pagato per un edificio per uffici americano.

La transazione prevede la cessione del 45% delle proprietà di sviluppo delle scienze della vita a NBIM. BXP manterrà una quota del 55% nei consorzi che verranno creati da questo accordo e fornirà servizi di sviluppo, gestione immobiliare e leasing per essi. NBIM ha finanziato circa $212,9 milioni all’atto della chiusura per il suo investimento in 300 Binney Street. Alla chiusura del suo investimento in 290 Binney Street, l’investimento di NBIM ridurrà la quota di BXP nelle future spese di sviluppo stimato di circa $533,5 milioni nel tempo.

Il mercato reagirà a questa mossa strategica, mentre BXP cerca di ottimizzare la sua posizione in uno dei settori immobiliari in crescita.