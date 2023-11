EPICODE selezionata da ICE tra le 10 realtà italiane più innovativeper la partecipazione a BETT Show London 2024

EPICODE, società edu-tech tra le più in crescita in Europa, annuncia la sua partecipazione all’Edizione 2024 del BETT Show London, che si terrà a Londra dal 24 al 26 gennaio 2024. Una manifestazione che rappresenta la più grande rassegna al mondo dedicata all’EdTech e che vedrà la presenza di oltre 600 espositori, tra aziende tecnologiche globali, brand del mondo della formazione e startup innovative.

Un risultato prestigioso per EPICODE, che avrà la sua postazione all’interno del padiglione dedicato all’Italia ed è stata selezionata direttamente dall’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) come una delle dieci realtà italiane, tra start-up e aziende innovative, a testimonianza del valore aggiunto che l’azienda sta portando all’interno del suo settore di riferimento.

Marco Rosci, nella foto, Co-Founder di EPICODE ha commentato: “Questa partecipazione al BETT Show London rappresenta un passo significativo per EPICODE nel suo percorso di crescita sia a livello nazionale che internazionale. Sappiamo benissimo che l’innovazione nel mondo della formazione è ormai un trend irreversibile: tecnologie sempre più complesse sono accessibili e possono essere applicate alle nostre vite e a quelle delle più complesse realtà aziendali. Proprio per questo motivo, crediamo che sia fondamentale continuare a contribuire allo sviluppo del settore EdTech, con l’obiettivo di creare un futuro migliore per i tanti talenti che vogliono acquisire gli strumenti e le competenze necessarie per poter dedicare la loro carriera al mondo della tecnologia”.

Il BETT Show London rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’istruzione tecnologica e attira migliaia di professionisti della formazione, innovatori e appassionati da tutto il mondo.