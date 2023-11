Accenture Song diventa la nuova agenzia creativa di PEUGEOT a livello globale

PEUGEOT ha annunciato di aver scelto Accenture Song come nuova agenzia creativa globale a partire da gennaio 2024. Accenture Song è l’agenzia creativa tecnologica di Accenture ed è stata nominata in seguito a una gara d’appalto.

Per soddisfare le esigenze dei consumatori in continua evoluzione e sostenere l’ambizione e la volontà di diventare il leader dei veicoli elettrici (EV) in Europa entro il 2025, PEUGEOT ha consolidato tutte le sue comunicazioni pubblicitarie a livello globale, in Europa, Medio Oriente e Africa, Sud America, Messico e Asia Pacifico, in Accenture Song.

Peugeot, il marchio automobilistico francese più iconico, che fa parte del Gruppo Stellantis, ha una storia unica da raccontare, una storia proiettata nel futuro. Accenture Song ha il compito di contribuire a far conoscere il marchio, la sua attrattiva e la sua vasta gamma di veicoli elettrici a un nuovo pubblico globale più giovane, attraverso comunicazioni creative su tutti i canali.

La prima campagna sarà il lancio del nuovissimo SUV Elettrico Fastback PEUGEOT E-3008 all’inizio del 2024. Seguiranno campagne pubblicitarie in occasione del lancio di Nuovo PEUGEOT E-5008, oltre a lanci ancora da svelare.

Accenture Song fornisce a PEUGEOT un modello operativo centralizzato, applicato a livello globale, basato sulla tecnologia e sui dati, in grado di fornire la migliore creatività possibile per collegare il marchio al suo pubblico.

Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione PEUGEOT: «Negli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti rapidi e radicali nell’industria automobilistica e nelle aspettative dei clienti. Questo rapido ritmo di cambiamento richiede pensatori coraggiosi e siamo entusiasti di collaborare con Accenture Song per aiutarci nel nostro percorso di trasformazione in un marchio 100% elettrico che stabilisce nuovi parametri di riferimento per il design elegante, il piacere di guida e la tecnologia.»

David Droga, CEO di Accenture Song: «Insieme, PEUGEOT e Accenture Song hanno l’ambizione di realizzare qualcosa di nuovo e diverso. PEUGEOT ha un’enorme opportunità nella categoria elettrica per definire i propri prodotti e servizi con un approccio distintivo e umano, in grado di connettersi emotivamente con una nuova generazione di automobilisti. Ritengo che il nostro modello creativo guidato dalla tecnologia, alimentato dalla nostra ambizione collettiva, aiuterà PEUGEOT a diventare una vera e propria azienda della mobilità tecnologica».