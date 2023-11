ACEA prosegue la sua corsa verso l’eccellenza: innovazione e crescita sostenibile nel terzo trimestre

Il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha approvato i risultati finanziari del Gruppo al 30 settembre 2023, evidenziando un percorso di rilancio degli investimenti e crescita organica. Di seguito, un riepilogo dei principali punti emersi:

Investimenti e Performance Finanziarie:

Gli investimenti del Gruppo ammontano a 733 milioni di Euro, registrando un aumento del 5% rispetto al periodo equivalente del 2022, concentrati soprattutto nei settori Acqua Italia, Reti & Smart Cities e Ambiente.

L’EBITDA del Gruppo raggiunge i 1.006 milioni di Euro, di cui l’87% proviene dai settori Acqua Italia, Reti & Smart Cities e Ambiente. L’EBITDA ricorrente è di 992 milioni di Euro, con una crescita del 3% rispetto al 2019.

L’utile netto ricorrente del Gruppo è di 208 milioni di Euro, segnando un incremento del 3% rispetto ai primi nove mesi del 2022.

Il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA si attesta a 3,7x, in linea con le previsioni e inferiore alla guidance 2023.

Settori Chiave:

Nel settore Ambiente, è stata presentata una proposta aggiornata per la costruzione del nuovo termovalorizzatore di Roma, testimoniando l’impegno costante di ACEA a favore della Capitale.

Nel settore Acqua, gli investimenti sono focalizzati sulla resilienza dell’infrastruttura e sul miglioramento della qualità del servizio.

Nel settore Reti & Smart Cities, si registrano efficienze operative e investimenti per potenziare e digitalizzare la rete.

Guidance Confermata per il 2023:

ACEA conferma la guidance per il 2023, prevedendo un aumento dell’EBITDA tra il 2% e il 4%, investimenti sostanzialmente in linea con il 2022 e un rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA inferiore a 3,8x.

L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, nella foto, ha dichiarato: “Prosegue lo slancio di Acea nel campo degli investimenti, rafforzando il suo impegno nei settori dei business regolati come Acqua, Reti & Smart cities. Il Gruppo, che conferma il suo primato nell’idrico, consolida il posizionamento sull’Ambiente con il grande progetto appena rimodulato del nuovo termovalorizzatore di Roma. I risultati finanziari in crescita organica consentono di confermare le previsioni positive per la fine dell’anno con un incremento dell’Ebitda in linea con la guidance comunicata al mercato finanziario”