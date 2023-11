Arabia Saudita, accordi da 533 mln di dollari per rinforzare legami con paesi africani

L’Arabia Saudita è pronta a firmare accordi per 533 milioni di dollari con i Paesi africani. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze saudita, Mohammed al-Jadaan, nella foto, nel suo intervento alla Conferenza economica saudita-arabo-africana a Riad. Il ministro ha precisato che gli accordi saranno sottoscritti dal Fondo saudita per lo sviluppo con “molti” Paesi e organizzazioni del continente africano. “La nostra partnership con i Paesi africani è forte e in continua crescita – ha rimarcato Al-Jadaan – nei settori dell’energia, dell’istruzione e dell’agricoltura, tra molti altri, il Regno considera l’Africa una forte destinazione e partner per gli investimenti”. Il ministro ha anche sollecitato la creazione di un seggio per l’Africa nel comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) per rafforzare la voce del continente nei forum globali. Come precisato da Arab News, alla conferenza partecipano rappresentanti dei settori finanziario, commerciale e governativo per discutere del rafforzamento dei legami tra Arabia Saudita e Africa, in particolare per quanto riguarda i partenariati industriali, minerari e commerciali, oltre all’energia verde, alla sicurezza alimentare e agli investimenti nello sviluppo del business, delle infrastrutture e del capitale umano.