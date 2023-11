Terna continua a brillare, aumentano i ricavi e l’utile netto. Bilancio solido

Nel terzo trimestre del 2023, l’azienda Terna ha fatto segnare un notevole successo negli investimenti, superando la cifra di 1,4 miliardi di euro, con un impressionante aumento del 38,8% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Questi investimenti miravano a garantire la sicurezza energetica del paese in un contesto economico globale complesso e volatile, caratterizzato da tensioni internazionali e da una diminuzione del 4% nella domanda di energia elettrica in Italia rispetto all’anno precedente.

Nonostante queste sfide, Terna ha ottenuto risultati economici eccezionali, con ricavi che hanno raggiunto i 2.247,1 milioni di euro, registrando un notevole aumento del 12,8% rispetto al 2022. Questo successo è stato principalmente guidato dalla crescita delle Attività Regolate, in particolare grazie all’incremento della base di attività regolamentate (RAB) e agli incentivi basati sul rendimento, insieme alle prestazioni delle Attività Non Regolate, che hanno visto un aumento dei ricavi nell’ambito industriale attraverso il Gruppo Brugg Cables e il Gruppo Tamini, oltre a importanti contributi dall’ambito Energy Solutions.

L’EBITDA ha superato il miliardo e mezzo di euro nei primi nove mesi del 2023, rappresentando un nuovo traguardo nella storia del Gruppo, con un incremento del 10,2% rispetto all’anno precedente. Questi risultati positivi sono il frutto di una solida performance delle Attività Regolate.

In termini finanziari, l’indebitamento finanziario netto è aumentato a 9.486,2 milioni di euro, in parte per sostenere la crescita degli investimenti. Tuttavia, questi investimenti hanno chiaramente portato a una crescita significativa dell’azienda e hanno contribuito a migliorare il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo (EBIT) nel corso dell’anno.

Inoltre, l’utile netto di Gruppo ha raggiunto i 641,7 milioni di euro, registrando un aumento del 9,3% rispetto al 2022, dimostrando la capacità di Terna di ottenere profitti positivi in un contesto sfidante. Il Gruppo Terna ha dimostrato un forte impegno nell’assicurare la sicurezza energetica del paese e nello sviluppo delle sue competenze aziendali, come evidenziato dall’aumento dei dipendenti a fine settembre 2023.

“In linea con il nostro ruolo di registi della transizione energetica, abbiamo impresso una ulteriore accelerazione agli investimenti a favore di un sistema elettrico sempre più efficiente e affidabile: oltre 600 milioni di euro nel terzo trimestre e 1,4 miliardi di euro dall’inizio del 2023. I nostri investimenti, uniti alla digitalizzazione della rete, sono infatti un fattore cruciale per l’integrazione delle fonti rinnovabili, per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione e per una maggiore sicurezza energetica dell’Italia. Il valore dell’EBITDA, per la prima volta sopra 1,5 miliardi, conferma inoltre la capacità di Terna di conseguire i propri obiettivi economico-finanziari e l’eccellenza del lavoro delle nostre persone”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.