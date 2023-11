RFI, firmato il protocollo di legalità per il collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto Orio al Serio e raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello

Firmato il Protocollo di legalità tra la Prefettura di Bergamo, Rete Ferroviaria Italiana (nella foto, l’a. d. Gianpiero Strisciuglio) e le Organizzazioni sindacali di categoria per gli interventi relativi al Collegamento Ferroviario con l’Aeroporto di Orio e il raddoppio della linea Montello-Bergamo.- Ponte San Pietro, con lo scopo di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata in materia di appalti, servizi e forniture pubbliche.

Il progetto del nuovo collegamento all’aeroporto di Orio, è finalizzato ad incentivare il transfer modale su ferro dei passeggeri e si inserisce nella strategia di RFI e del Gruppo FS per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, favorendo l’intermodalità e il rilancio del turismo.

Il progetto del raddoppio della linea ferroviaria della Montello-Bergamo-Ponte S.Pietro è finalizzato a potenziare i servizi attualmente esistenti tra Milano Porta Garibaldi e Bergamo.

I Protocolli prevedono la collaborazione tra la Prefettura e RFI per vigilare sul pieno rispetto della legalità nei contratti pubblici, sviluppando, in aggiunta agli standard richiesti dalla normativa, ulteriori forme di controllo, scambio di informazioni e procedure che ne garantiscano la trasparenza. I documenti sottoscritti riguarderanno tutta la filiera delle imprese affidatarie dei lavori che a qualunque titolo saranno impegnate nella realizzazione delle opere.

L’attività rientra fra le iniziative intraprese dal Gruppo FS, con il coordinamento della Security & Risk – FS Security, per tutelare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Gli investimenti complessivi per le opere da realizzare sono di 209 milioni di euro per il collegamento Bergamo-Orio al Serio e di 278 milioni di euro per la prima fase di raddoppio da Bergamo a Ponte S.Pietro, finanziati anche con i fondi del PNRR. I progetti sono compresi tra quelli in carico al Commissario Straordinario di Governo Vera Fiorani