Mooney e Paypal avviano collaborazione tecnologica per i pagamenti verso la Pa

PayPal annuncia che da oggi in Italia i cittadini possono pagare le bollette pagoPA direttamente dall’app PayPal scansionando un codice QR. Il Bel Paese è oggi l’unico mercato in Europa in cui è disponibile questa funzionalità direttamente dall’app PayPal attraverso la collaborazione tecnologica con Mooney.

I pagamenti pagoPA sull’app PayPal possono essere effettuati scansionando il QR code presente su un documento fisico o digitale e selezionando il metodo di pagamento preferito, ossia il saldo, un conto corrente bancario o una carta di credito. Il pagamento viene successivamente elaborato e l’utente riceve una notifica di conferma, insieme a una ricevuta digitale inviata all’indirizzo e-mail specificato.

Questa nuova funzionalità è resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra PayPal e Mooney, fintech italiana di prossimità partecipata da Enel e Intesa Sanpaolo. Le due aziende hanno unito forze e tecnologie innovative per offrire ulteriori funzionalità agli oltre 10 milioni di conti PayPal attivi in Italia, supportando i clienti nel sentirsi sicuri e protetti quando effettuano pagamenti.

Attraverso la sua collaborazione con Mooney, PayPal rafforza il suo impegno in Italia, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, offrendo un’esperienza digitale migliorata e introducendo un’ulteriore modalità per semplificare i pagamenti verso gli enti pubblici.

“L’annuncio di oggi è molto più di una semplice funzionalità aggiunta alla nostra app, è il risultato di un continuo ascolto delle esigenze dei nostri clienti quando si tratta di facilità d’uso, mettendo la loro sicurezza al primo posto – commenta Maria Teresa Minotti, Senior Director, PayPal Italia – Abbiamo osservato da vicino quanto positivamente siano state adottate le nostre soluzioni in Italia e credo che questa funzionalità consentirà maggior comodità e sicurezza, anche a chi sta muovendo i primi passi nei pagamenti online”.

“La scelta di un leader mondiale come PayPal di collaborare con Mooney è la dimostrazione del primato tecnologico raggiunto dal nostro Gruppo che oggi propone diverse soluzioni su misura per i clienti che vogliono offrire servizi di pagamento all’avanguardia, sicuri, comodi e caratterizzati da elevata flessibilità – commenta Stefania Gentile, Amministratore Delegato Mooney – Un costante orientamento all’innovazione unito alla grande esperienza maturata nel mercato di riferimento permettono a Mooney di soddisfare molteplici esigenze in un settore altamente complesso, in continua evoluzione e che presenta notevoli margini di crescita”.

Come funziona: