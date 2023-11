Intesa Sanpaolo: 1 mld per famiglie e imprese colpite dal maltempo in Toscana

Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi territori in Toscana, mette a disposizione 1 miliardo di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito del grave evento calamitoso.

Il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti, alle aziende del settore agribusiness e agli enti del Terzo Settore della regione che hanno subito danni, dando loro un sostegno immediato mediante nuovi finanziamenti a condizioni agevolate e con un pre-ammortamento fino a 36 mesi per le imprese.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti esistenti per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dall’alluvione. Per le famiglie con un mutuo prima casa relativo a un immobile con danni irreversibili e ISEE inferiore a 35.000 euro, è richiedibile anche la non applicazione degli interessi di sospensione per i primi 12 mesi.

Le imprese, i piccoli artigiani e i commercianti nonché le aziende del settore agribusiness e gli enti del Terzo Settore che hanno subito danni potranno inoltre richiedere per un anno sia l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti POS per transazioni fino a 30 euro che la gratuità del canone su SoftPos, POS Mobile e Virtuali.

“In questo momento di emergenza intendiamo rispondere in modo tempestivo alle esigenze e alle sofferenze degli abitanti della Toscana colpiti dall’alluvione, attivando ogni mezzo a nostra disposizione, dichiara Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. Mettiamo in campo interventi molto consistenti, concreti e immediati, per contribuire al superamento di questa fase in modo da rendere possibile alle imprese di proseguire nella loro attività e alle famiglie di affrontare questa situazione di emergenza”.