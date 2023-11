Violenti temporali e piogge intense minacciano l’Italia, situazione critica in arrivo

In questi giorni, l’Italia sarà nuovamente interessata da condizioni meteorologiche avverse, con almeno due impulsi instabili previsti entro il prossimo fine settimana. La situazione sinottica attuale mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione situata tra l’Atlantico, le isole Britanniche e il mare del Nord.

Tra martedì e mercoledì, ci aspettiamo il passaggio del primo impulso instabile verso il Mediterraneo, il che comporterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia. Si prevedono precipitazioni sparse da nord a sud, con intensità localmente maggiore nelle regioni centrali, in Sardegna e in Campania.

Sul fronte delle temperature, attualmente la Penisola è caratterizzata da una divisione, con valori sopra la media al Sud. Tuttavia, entro metà settimana, si prevede un calo termico che coinvolgerà l’intero Paese, portando a un clima più tipicamente autunnale.

Le ultime informazioni fornite dal Centro Meteo Italiano indicano la possibilità di un secondo passaggio perturbato verso la fine della settimana, con maltempo che interesserà prima il centro-nord e successivamente il sud. Tuttavia, è importante notare che la previsione a lungo termine richiede cautela a causa della sua incertezza.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per domani: