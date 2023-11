Milano, crescono le imprese straniere

Sono 64.915 le imprese di stranieri a Milano Monza Brianza Lodi, di cui 54.893 a Milano, 7.956 a Monza Brianza, 2.066 a Lodi. Pesano il 16/4% sul totale delle imprese del territorio e crescono del 4,5% in un anno e del 13,7% in cinque anni. L’interscambio con l’estero per il territorio di Milano, Monza Brianza e Lodi a gennaio-giugno 2023, in sei mesi, è stato di 54,5 miliardi di import e di 39,2 miliardi di export. Il totale delle imprese a partecipazione estera al 2022 (incluse joint-venture paritarie e partecipazioni di minoranza) è di 5.313, con 580.187 dipendenti e 305 miliardi di euro di fatturato, con un peso che supera un terzo del totale italiano. I dati sono emersi nell’incontro a Palazzo Giureconsulti di questa mattina che ha visto protagonisti i Consoli stranieri in città, accolti da Carlo Sangalli, nella foto, presidente della Camera di commercio e dal Sindaco Giuseppe Sala. Promuovere Milano come città dei talenti, internazionale e innovativa e rafforzare, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, la collaborazione con il Corpo Consolare, che riveste un ruolo strategico nell’attrattività internazionale: questi gli obiettivi del tradizionale appuntamento che si è tenuto stamane. Ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Incontrare i consoli di Milano significa incontrare il mondo e la nostra città è aperta al mondo. Lo dimostra la presenza delle imprese multinazionali e delle attività di stranieri, una realtà in continua crescita che rafforza l’economia milanese anche grazie al raccordo e alla collaborazione con il nostro corpo consolare. Crediamo inoltre che i Consoli possano avere un ruolo strategico per fare sistema con le nostre istituzioni e le nostre imprese anche per vincere la sfida delle Olimpiadi invernali 2026”. Ha aggiunto Veronica Crego, Decana del Corpo Consolare: “Con 120 Consolati la città deve essere il “place to be” per favorire il processo di scambi e innovazione, di cui i consoli sono la principale connessione con il territorio”.