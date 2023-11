Oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza i rabbini europei. Durante l’incontro, il Papa ha comunicato di non sentirsi bene di salute e ha consegnato il suo discorso anziché leggerlo personalmente. Ha enfatizzato l’importanza del dialogo e della pace, affermando che la compassione, la giustizia e il dialogo sono strumenti fondamentali per costruire la pace, piuttosto che l’uso delle armi, il terrorismo o la guerra.

In particolare, il Papa ha sottolineato l’importanza del dialogo ebraico-cristiano, sottolineando le radici ebraiche del cristianesimo e la necessità di comprenderle meglio. Ha descritto il dialogo tra le due religioni come un dialogo familiare, poiché entrambe condividono una connessione profonda.

Il Papa ha anche condannato le manifestazioni antisemite che sono emerse in seguito al conflitto in Medio Oriente, sottolineando la necessità di costruire la fraternità e promuovere la riconciliazione. Ha concluso l’incontro esprimendo la speranza che il dialogo tra le religioni possa contribuire a testimoniare la parola di Dio e promuovere la pace.

Il Papa ha una giornata impegnativa con numerosi appuntamenti, tra cui un incontro con settemila bambini provenienti da tutto il mondo nel pomeriggio presso l’Aula Paolo VI.