URBNX e Politecnico di Milano, una partnership per la ricerca sullo smart working nel 2023

Urbnx, è l’innovativa piattaforma 100% Made in Italy dedicata ai lavoratori agili e smart worker che permette di trovare e prenotare con la massima flessibilità spazi vicino a casa in cui lavorare, organizzare riunioni e incontri professionali. Un progetto innovativo partito dalla volontà di portare valore alle persone, alle aziende e a tutto il territorio per fare del vero Smart Working, completamente diverso da quello a cui ci si era abituati durante la Pandemia.

Con 80 location attive e un costante onboarding di nuovi spazi, Urbxn è un vero e proprio marketplace digitale che permette di trascorrere il tempo dedicato all’operatività vicino a casa, ma al di fuori di essa.

Fin dalla nascita del progetto, Urbnx ha voluto attivare la sinergia con l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, condividendo l’obiettivo di proporre un nuovo modo di lavorare e di fare networking, studiando l’evoluzione del mondo del lavoro.

Il founder di Urbnx, Giovanni Peracin, ha dichiarato: “Sostenere l’Osservatorio sullo Smartworking del Politecnico di Milano, significa per noi fare rete con le voci più importanti del settore in Italia con l’obiettivo di accrescere le informazioni in nostro possesso e, vicendevolmente, contribuire a delineare il profilo dei lavoratori agili e rispondere in maniera proattiva alle loro esigenze di luoghi che siano contemporaneamente di lavoro e di benessere”.

Durante il convegno che si terrà il 6 novembre dalle 9 alle 13 al Campus Durando in via Durando 10 a Milano, verranno presentati i risultati della Ricerca 2023 che illustra la diffusione e le caratteristiche dei modelli di Smart Working in grandi imprese, PMI e PA, identificando i benefici e le criticità riscontrati da organizzazioni e persone, delineando le tendenze future in termini di policy, spazi di lavoro e tecnologie. A oggi, in Italia il lavoro da remoto è utilizzato da milioni di persone: uno scenario perfetto per affrontare queste tematiche ed il contesto ideale per considerare Urbnx come soluzione innovativa per facilitare i lavoratori agili.

Urbnx, start upitaliana con una nuova visione di lavoro agile

I founder della start-up italiana sono due imprenditori navigati: Giovanni Peracin e Alberto Nathansohn con una carriera dirigenziale nei settori moda e design.

Giovanni Peracin ha una venticinquennale esperienza come Brand Director e General Manager nelle più importanti realtà internazionali della moda e del design come Levi’s, Loewe, LVMH Group, Benetton Group, Arper.

Alberto Nathansohn ha una lunga carriera come Group CFO e membro del consigliodi amministrazione in molteplici multinazionali quali Pirelli, Eurofly Service, Bulgari,Benetton Group e Triumph.

L’idea di Urbnx nasce in pandemia quando entrambi si trovano come tutti ad affrontare l’isolamento del lavoro da casa. Capiscono che lo smart working ha molti pregi in termini di risparmio sugli spostamenti, riduzione costi per il lavoratore e l’azienda, ma ha altrettanti aspetti negativi che vanno dalla solitudine del lavorare da casa all’inadeguatezza dello spazio di lavoro. Se le varie forme di lavoro da remoto sono state sdoganate è altrettanto vero che bisogna trovare modalità e luoghi adatti, è cruciale trovare una soluzione smart e flessibile che aiuti i lavoratori a mantenere il corretto equilibrio tra lavoro e tempo libero, favorendo il loro benessere fisico e psicologico, grazie ad esempio alla possibilità di alternare lavoro da casa e “isolamento” a location belle, funzionali, con facilità di networking, prenotabili tramite app o sito solo per il tempo necessario e vicino al luogo in cui ci si trova.

La promessa di Urbnx è infatti “Leave The Stress Out Of Your Home”.

Attualmente Urbnx dispone di oltre 80 location, concentrate soprattutto nel nord Italia, che spaziano dai co-working agli hotel di design fino alle ville storiche, ponendosi come obiettivo includere spazi sempre nuovi come musei, bar e ristoranti, spazi sportivi e anche commerciali.