Come la Generazione Z sta cambiando il modo di fare shopping online

Le persone di diverse generazioni hanno priorità diverse quando si tratta di fare acquisti in questa stagione di punta. Ad esempio, la Generazione Z (i giovani nati tra la metà degli anni ’90 e il 2010) è molto impaziente e disposta a pagare di più per ricevere i loro pacchi velocemente.

Secondo il “2023 Peak Season Report” di Packlink, i membri della Gen Z mettono la comodità al primo posto quando fanno acquisti online, anziché il prezzo. Quando comprano su piattaforme di vendita online, ciò che più apprezzano è un’esperienza di acquisto agevole. Inoltre, tengono molto in considerazione le opzioni di spedizione e reso, mentre danno meno importanza al prezzo e più alla reputazione del brand o alla qualità del prodotto.

I membri della Generazione Z sono esperti di tecnologia, informati e hanno una capacità di spesa maggiore rispetto alle generazioni precedenti. Di conseguenza, si aspettano un servizio efficiente e di alta qualità.

D’altra parte, i Millennials, la Generazione X e i Baby Boomers indicano i prezzi vantaggiosi e le offerte come principali vantaggi dei marketplace. Queste generazioni più anziane apprezzano anche la facilità di confrontare prodotti e prezzi, poiché sono preoccupate di gestire al meglio le proprie spese durante la stagione di acquisti intensa.

In termini di strategie di risparmio, i più giovani tendono a sfruttare eventi promozionali come il Black Friday e il Cyber Monday, o anticipano gli acquisti per ottenere prezzi migliori. La Gen Z è persino disposta a pagare di più per ottenere una spedizione veloce, con il 72% di loro disposto a pagare per la consegna in giornata.

D’altra parte, le persone di età superiore ai 45 anni adottano strategie più tradizionali per controllare le spese, come stabilire un budget massimo o cercare marchi e negozi che offrono un buon rapporto qualità-prezzo.