PLC System ha sottoscritto un contratto con Lampino Wind

PLC System S.r.l., società del Gruppo PLC (nella foto, l’a. d. Fabio Sarnataro), ha sottoscritto con Lampino Wind S.r.l., controllata dalla partnership tra GR Value S.p.A. e FOR.TE., un contratto relativo alla costruzione della sottostazione di utenza asservita ad un parco eolico della potenza di ca. 75,6 MW, sito in provincia di Foggia. Il gruppo GR Value è una holding attiva nello sviluppo, la costruzione e la manutenzione di impianti di energia rinnovabile. FOR.TE. è un fondo di investimento di rilevanza globale. Il corrispettivo complessivo dell’appalto affidato a PLC System S.r.l. ammonta ad oltre Euro 4,5 milioni. Il contratto prevede clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura compresi, tra l’altro, termini, condizioni di pagamento e penali in caso di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato. Il Gruppo PLC, attraverso PLC System S.r.l., prevede di eseguire il contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro la fine dell’anno 2024. La sottoscrizione del contratto conferma la posizione di leader di mercato di PLC nel segmento delle infrastrutture elettriche per le energie rinnovabili in Italia e consolida ulteriormente il back log del Gruppo PLC pari ad oltre Euro 110 milioni, come comunicato da ultimo in data 28 settembre 2023.