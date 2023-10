Meta Introduce gli abbonamenti a pagamento per Facebook e Instagram in Europa

A partire da novembre 2023, Meta (nella foto l’a. d. Mark Zuckerberg), la società proprietaria di Facebook e Instagram, introdurrà un sistema di abbonamento a pagamento in Europa, che consentirà agli utenti di utilizzare i due social network senza essere disturbati da pubblicità. Questa mossa segue le normative europee in materia di protezione dei dati e regolamentazione dei mercati digitali.

Il costo dell’abbonamento varierà in base alla piattaforma utilizzata: 9,99 euro al mese per l’uso su desktop e 12,99 euro al mese per l’uso su dispositivi iOS e Android. Gli utenti che scelgono di non pagare potranno continuare a utilizzare i servizi in modo gratuito, ma vedranno inserzioni pubblicitarie rilevanti nel loro feed.

Un aspetto interessante riguarda gli utenti che hanno più profili. A partire dal 1 marzo 2024, saranno soggetti a un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per i profili aggiuntivi su desktop e di 8 euro al mese per quelli su dispositivi mobili.

Tutto ciò riflette una svolta significativa nella strategia di Facebook e Instagram verso un modello a pagamento, in risposta alle crescenti preoccupazioni europee sulla protezione dei dati degli utenti. Tuttavia, Meta ha sottolineato il suo impegno per una Internet gratuita supportata dalla pubblicità, assicurando che continuerà a offrire l’accesso gratuito ai propri servizi, indipendentemente dalle diverse situazioni finanziarie degli utenti.

La sottoscrizione di questi abbonamenti garantirà agli utenti un’esperienza senza pubblicità su queste piattaforme, rispettando allo stesso tempo le leggi europee sulla privacy dei dati. La scelta tra l’uso gratuito con pubblicità o l’abbonamento a pagamento spetterà agli utenti, consentendo loro di decidere quale modello preferiscono per fruire di questi servizi.