McDonald’s riporta crescite record: ricavi in aumento del 14% nel terzo trimestre

Il gigante dell’industria del fast food, McDonald’s, ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2023, suscitando notevole interesse. Durante questo periodo, l’azienda ha registrato un aumento significativo nei ricavi, con un incremento del 14% che li ha portati a raggiungere la considerevole cifra di 6,69 miliardi di dollari. Ciò è stato accompagnato da un aumento dell’8,8% nelle vendite comparabili, un indicatore chiave della vitalità dell’attività.

Particolarmente degno di nota è stato l’incremento delle vendite comparabili negli Stati Uniti, che ha raggiunto l’8,1%. Questo successo è stato alimentato da un aumento sostanziale del valore medio delle transazioni, principalmente attribuibile a strategici aggiustamenti dei prezzi sui menu. Questa tattica sembra aver riscontrato un caloroso favore da parte dei clienti.

Inoltre, McDonald’s ha registrato un utile netto notevolmente in crescita, pari a 2,32 miliardi di dollari, il che si traduce in 3,17 dollari per azione. Tale risultato segna un significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando l’utile netto era di 1,98 miliardi di dollari, ovvero 2,68 dollari per azione. Questi dati suggeriscono una solida performance finanziaria per l’azienda nel terzo trimestre.

Va notato che, in termini rettificati, McDonald’s ha registrato un guadagno di 3,19 dollari per azione, evidenziando ulteriormente la robustezza dei suoi risultati finanziari. Questa affermazione riflette una serie di strategie e adattamenti dell’azienda per rispondere alle esigenze del mercato e soddisfare le aspettative dei consumatori.