Amplifon, aumentano i ricavi

Amplifon, azienda leader globale nel settore dell’udito, ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2023. Nel complesso, l’azienda ha segnato un aumento dei ricavi del 9,7% a tassi di cambio costanti, il che rappresenta un segno positivo. Questo aumento è stato trainato principalmente da una notevole crescita organica del 7,6%, che supera di gran lunga le performance di mercato. Nel terzo trimestre, l’accelerazione ha portato a un incremento del 9% dei ricavi, nonostante un contesto europeo più debole rispetto alle aspettative.

L’EBITDA ricorrente è cresciuto del 4,4% rispetto ai primi nove mesi del 2022, raggiungendo un margine del 23,5%. Questo risultato è stato ottenuto nonostante significativi investimenti nell’attività aziendale per sostenere la crescita futura. L’utile netto è stato di circa 113 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto è aumentato a 917,6 milioni di euro al 30 settembre, rispetto ai 830 milioni di euro registrati alla fine del 2022. Questo aumento è dovuto a investimenti in capex, acquisizioni e dividendi per circa 250 milioni di euro, portando la leva finanziaria a 1,63x.

Amplifon ha continuato le sue acquisizioni di tipo “bolt-on,” ampliando il suo network globale a oltre 9.500 negozi grazie all’acquisto di circa 220 punti vendita in Francia, Germania, Nord America e Cina, con un investimento di circa 83 milioni di euro. Inoltre, l’azienda ha superato i 300 punti vendita in Cina.

Il quarto trimestre è iniziato positivamente, con ricavi in crescita a doppia cifra a tassi di cambio costanti nel mese di ottobre.

Nei primi nove mesi del 2023, Amplifon ha registrato ricavi consolidati di 1.645,1 milioni di euro, in aumento del 9,7% a tassi di cambio costanti rispetto all’anno precedente. L’EBITDA ricorrente è stato di 385,8 milioni di euro, in crescita del 4,4%, mentre il risultato netto su base ricorrente è stato di 112,8 milioni di euro.

Il free cash flow è stato di 68,8 milioni di euro, con un indebitamento finanziario netto di 917,6 milioni di euro al 30 settembre 2023. Nel terzo trimestre, Amplifon ha registrato ricavi consolidati di 531,3 milioni di euro, in crescita dell’11,4% a tassi di cambio costanti, con un EBITDA ricorrente di 109,8 milioni di euro e un risultato netto su base ricorrente di 23,5 milioni di euro.

Così ha commentato l’a. d. Enrico Vita (nella foto): “I risultati dei primi nove mesi confermano la grande dinamicità del nostro gruppo, testimoniata da un forte incremento dei ricavi e soprattutto da una crescita organica record nonostante una domanda in Europa ancora piuttosto debole. Stiamo continuando a investire significativamente nello sviluppo del nostro network internazionale grazie alle continue acquisizioni e abbiamo ormai superato quota 9.500 negozi, rafforzando la nostra presenza in mercati chiave come il Nord America, la Francia, la Germania e la Cina. In quest’ultimo mercato abbiamo superato i 300 punti vendita, diventando così uno dei principali operatori del Paese in soli cinque anni di attività. Questi investimenti, abbinati a quelli effettuati nel corso dell’anno nell’organizzazione al servizio dei nostri clienti, nel marketing e nell’innovazione sono essenziali per accelerare la nostra traiettoria di crescita di medio-lungo termine.”