Poste Italiane e altre imprese onorano l’eccellenza nella sostenibilità comunale

Anche quest’anno, la Fondazione Sodalitas ha riconosciuto e premiato l’impegno dei Comuni italiani che si sono distinti per promuovere la sostenibilità e lo sviluppo dei loro territori, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questa è stata l’ottava edizione del contest chiamato ‘Cresco Award Città Sostenibili,’ organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e con il sostegno della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Csr Europe.

I premi sono stati consegnati a Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori durante un evento all’interno della 40esima Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di Genova. Finora, sono stati presentati oltre 900 progetti da 698 Enti locali, che includono Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni provenienti da tutte le regioni d’Italia. Questi progetti sono ora accessibili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che rappresenta una preziosa fonte di conoscenza sull’impegno dei Comuni italiani nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei loro territori.

Inoltre, Cresco Award ha potuto contare su una partnership con diverse imprese associate alla Fondazione Sodalitas, che sono fortemente impegnate nel campo della sostenibilità. Queste imprese, tra cui Poste Italiane, nella foto il condirettore generale Giuseppe Lasco, hanno premiato Enti Locali per i loro sforzi su tematiche specifiche. In questa edizione, il Comune di Rapino, situato in provincia di Chieti, è stato premiato da Poste Italiane per la sua abilità nel pianificare e attuare lo sviluppo sostenibile del territorio, seguendo gli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030.