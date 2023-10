Clessidra entra nel capitale di OMA, leader nello stampaggio e nella lastratura di particolari in lamiera per auto di alta gamma

Clessidra Capital Credit SGR, in qualità di gestore dei fondi CRF e CRF Parallel Fund, annuncia l’ingresso nel capitale di OMA Srl, controllata dalla famiglia Pepe, attiva nello stampaggio e nella lastratura di particolari in lamiera dedicati a produzioni di autovetture di alta gamma.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, 180 dipendenti e tre siti produttivi – due dei quali in Italia (Grugliasco e Druento, nell’area di Torino) e uno in Francia (Cerizay) – OMA si distingue per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti, e fornisce soluzioni personalizzate ai principali produttori di autoveicoli europei.

Grazie a un solido piano di investimenti, l’azienda ha registrato dal 2018 al 2022 una crescita costante del 20% annuo, raggiungendo nel 2022 un fatturato di circa 47 milioni di euro e un EBITDA di circa 2,4 milioni di euro.

Elemento centrale della visione di OMA è l’impegno verso la sostenibilità ambientale; la Società ha già avviato un progetto ESG con i propri clienti, impegnandosi a raggiungere zero emissioni entro il 2035, e un programma di investimenti ESG che comporta fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici, contribuendo in modo significativo al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2.

Attraverso un aumento di capitale, Clessidra Capital Credit SGR fornirà a OMA le risorse necessarie per completare il piano di investimenti e sostenere le nuove commesse e produzioni. Dopo l’aumento di capitale, la famiglia Pepe manterrà il suo ruolo di azionista di riferimento.

L’attuale team manageriale di OMA, guidato dal fondatore Girolamo Pepe, dal Presidente Francesco Pepe e dall’Amministratore Delegato Marco Milanesio, continuerà a gestire l’azienda, garantendo continuità di leadership e di visione nel percorso di crescita.

“Per la nostra famiglia è un onore poter condividere con Clessidra, partner di assoluto rilievo nel panorama dei fondi di investimento, lo sviluppo della nostra Società – sottolinea Francesco Pepe, Socio e Presidente di Oma. – Con Clessidra sarà più facile affrontare le sfide che il mercato ci propone quotidianamente”.

Marco Milanesio, Amministratore Delegato di O.M.A. aggiunge: “L’impegno e la lungimiranza della famiglia Pepe sono risultati determinanti per la conclusione dell’operazione. L’ingresso di Clessidra conferma la bontà del progetto che abbiamo avviato negli ultimi anni e sarà determinante per rafforzare le posizioni di mercato acquisite.”

“Fin dai primi incontri abbiamo percepito il potenziale di OMA e questo ci ha permesso di condividere, in tempi molto rapidi, un percorso strategico pluriennale insieme alla famiglia Pepe – commenta Mario Fera, Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit. – Condividiamo l’ambizioso progetto di crescita di OMA e riteniamo che il nostro investimento potrà accelerare questa traiettoria, contribuendo alla creazione di valore per tutti gli stakeholder della Società”.