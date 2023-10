La metà degli italiani non risparmia più di 100 euro al mese

La metà degli italiani non riesce a risparmiare più di 100 euro al mese.

Lo afferma uno studio della app finanziaria Revolut realizzato in collaborazione con la società di ricerche Dynata.

Secondo la ricerca, quasi 1 italiano su 5 (il 19%) afferma di non riuscire a risparmiare nulla, mentre il 32% risparmia meno di 100 euro al mese.

Il 9% riesce a mettere da parte invece almeno 500 euro al mese con picchi del 12% tra gli intervistati di età 45-54. Ma la differenza tra uomini e donne è netta: solo il 7% delle donne sono super-risparmiatrici rispetto al 12% degli uomini.

Il 51% degli intervistati dallo studio, condotto in occasione della giornata mondiale del risparmio, afferma di avere uno o più conti deposito in banche digitali, tradizionali o una combinazione tra le due. Il 14% ha aperto conti deposito esclusivamente in banche digitali. La fascia d’età che più ne fa uso è quella dei Millennial, con il 63% che afferma di averne almeno uno.

Anche in questo caso la differenza tra uomini e donne è evidente: solo il 45% delle donne afferma di avere almeno un conto deposito, mentre tra gli uomini la percentuale sale al 57%.