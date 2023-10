Nuovi contratti milionari per Cy4Gate nel settore della sicurezza informatica

Cy4Gate, un’importante azienda europea esperta in sicurezza cibernetica e intelligence, ha recentemente firmato due contratti significativi, uno in Italia e uno in Europa, del valore complessivo di 3,5 milioni di euro per un periodo di 18 mesi.

Questi contratti riguardano progetti sviluppati su misura per due enti pubblici e si concentrano sull’ottimizzazione dell’uso dei dati. Gli utenti finali saranno in grado di prendere decisioni più efficienti ed efficaci grazie a strumenti avanzati, tra cui dashboard facili da utilizzare. In entrambi i progetti, l’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo significativo, incorporando algoritmi proprietari.

Cy4Gate è stata confermata anche per il 2023 da Gartner come “Fornitore Rappresentativo”. L’azienda sta consolidando il suo percorso di espansione internazionale grazie alla sua tecnologia modulare e flessibile, completamente sviluppata in Italia, che le consente di affrontare sfide complesse sul mercato.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “Sono soddisfatto per l’acquisizione di questi due nuovi progetti: ancora una volta le competenze verticali nella nicchia e l’elevato standard delle tecnologie integrate ai nostri prodotti, fanno la differenza in un mercato caratterizzato da una competizione particolarmente incalzante e in cui saper innovare e saperlo fare nei tempi richiesti da un mercato in cui l’obsolescenza tecnologica è sempre incombente, diventa il vero winning factor. Cy4Gate ha saputo creare al proprio interno quell’humus fertile all’innovazione che è il presupposto per poter dare un contributo effettivo a supporto dell’auspicata indipendenza tecnologica nazionale ed europea nel dominio cyber che da più parti si menziona per colmare il gap tecnologico accumulato.”