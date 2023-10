Meloni: “Cammino a testa alta, rappresentiamo l’Italia con la schiena dritta”

“Noi rappresentiamo un’Italia orgogliosa e capace di dare fiducia ai suoi cittadini, che premia il merito e il talento e onora il lavoro, un’Italia con la schiena dritta e lo sguardo fiero, una Italia giusta”.

Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo con un video registrato ieri dall’Egitto a “L’Italia vincente – Un anno di risultati”, manifestazione organizzata da FdI al Teatro Brancaccio di Roma per festeggiare un anno di governo.

“Sono le sei del pomeriggio e mi trovo al Cairo, per una conferenza internazionale sulla difficile crisi in Medio oriente, una conferenza a cui l’Italia, da sempre ponte fra Europa, Mediterraneo e Medio oriente non sarebbe potuta mancare e doveva essere rappresentata al massimo livello”, ha spiegato Meloni nel video. “Non so a che ora tornerò in Italia, non sono certa di riuscire a essere fisicamente con voi. Anche io sono un essere umano e se c’è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i simpatizzanti, i rappresentanti, i militanti e i dirigenti di FI”.

“Sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa, posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona, ho camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi”, ha aggiunto la presidente del consiglio dicendosi “orgogliosa anche per la compattezza della maggioranza perché sono falliti tutti i tentativi di dividerci e sono fiera dei tanti risultati e degli obiettivi già raggiunti. Non li elenco, il video sarebbe troppo lungo, lo faranno i ministri nella manifestazione di oggi”. Vogliamo “riformare nel profondo quello che va riformato senza guardare in faccia a nessuno”, ha aggiunto.

Meloni ha sottolineato nel video il sostegno riscontrato per il proprio lavoro: “Mi sono chiesta un anno fa perché in così tanti si commuovessero anche nel momento del giuramento. Ora, con tutto quello che è successo, mi sono tornata a chiedere come mai intorno a noi ci sia ancora così tanto affetto e sostegno da parte degli italiani, distanti anni luce da quello che dicono i giornaloni, e ora lo so, è perché noi diamo rappresentanza all’Italia vera, quella di chi si sono rimbocca le maniche e lavora e che sono stati scavalcati da furbi e raccomandati”.

Dall’altra parte, ha rilevato la premier, “la cattiveria e i metodi che usano per indebolirci hanno raggiunto vette mai viste prima. Noi siamo il nemico da abbattere perché noi siamo uno specchio, uno specchio della loro meschinità. Se noi riusciamo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza”, ha aggiunto.

“Quello che noi stiamo dimostrando è che si potevano raggiungere risultati inimmaginabili e fare cose straordinarie senza dover essere meschini o dover prendere scorciatoie o fare cose impresentabili o dover compiacere persone impresentabili”, ha detto ancora Meloni. “Se noi riusciamo e stiamo riuscendo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza e vi garantisco che li farà. Dunque, nessuna paura, testa dritta, sguardo rivolto verso l’alto e sorriso sul volto. Abbiamo grandi cose da realizzare per il nostro popolo e le realizzeremo”.

“Gli altri – ha aggiunto – continuino pure a rotolarsi nel fango, noi voleremo alti. Sono convinti che alla fine riusciranno a farci perdere la calma? Sinora l’hanno persa solo loro perché le nostre spalle sono larghe, la nostra coscienza è a posto. I nostro obiettivi sono grandi e quello che ha importanza per noi è non deludere l’Italia e gli italiani. Vi voglio bene”.

Sui social la premier ha ricordato che “oggi ricorre la memoria liturgica di Giovanni Paolo II” e “Giovanni Paolo II mi ha insegnato tante cose. Di una ne ho fatto tesoro e orienta il mio impegno. ‘La libertà’, diceva, ‘non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare ciò che si deve’. Io sono una persona libera, lo sarò nonostante tutto, e cercherò di fare sempre ciò che devo”. Meloni ha anche ricordato che “ricorreva anche il 22 ottobre 2022, quando sono salita al Quirinale e ho prestato giuramento come Presidente del Consiglio”.

ANSA