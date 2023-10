STEF, calano i ricavi

STEF, un’azienda leader nell’ambito del trasporto e della logistica per prodotti alimentari che devono essere mantenuti a una temperatura specifica, ha annunciato i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre del 2023. In questo periodo, l’azienda ha registrato un fatturato di 959 milioni di euro, escludendo le vendite di prodotti alimentari per ristoranti, il che rappresenta un calo dell’1,3% rispetto al trimestre precedente (o -3,3% se prendiamo in considerazione le variazioni nelle dimensioni dell’azienda).

Nel dettaglio, vediamo come si sono comportate le diverse aree di attività: