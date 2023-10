Un passo avanti nella battaglia contro il cancro: Pfizer acquisisce Seagen

La Commissione Europea ha dato il suo benestare all’acquisizione di Seagen da parte di Pfizer, aprendo la strada a un’importante mossa nel mondo farmaceutico. Pfizer e Seagen sono due aziende farmaceutiche statunitensi. Mentre Pfizer è nota per le sue terapie ormonali, immunoterapie e terapie mirate, Seagen è specializzata in terapie oncologiche, in particolare nei coniugati di farmaci anticorpali. In breve, le due aziende lavorano nel campo del trattamento del cancro, anche se con approcci diversi. Pfizer vuole arricchire il suo portafoglio e accelerare lo sviluppo dei farmaci anticorpali di Seagen. Questa acquisizione potrebbe portare a nuove opzioni di trattamento per il cancro. La Commissione Europea ha esaminato attentamente l’operazione e ha concluso che non comporterebbe una riduzione significativa della concorrenza nei mercati in cui operano entrambe le aziende all’interno dello Spazio economico europeo. Questo è un buon segno perché dovrebbe mantenere i prezzi competitivi e assicurare una varietà di opzioni di trattamento per i pazienti. L’acquisizione è stata approvata senza condizioni, il che significa che Pfizer può procedere con il suo piano di acquisizione. Questo è un passo significativo, ma dobbiamo aspettarci che ci vorrà del tempo prima che i nuovi sviluppi farmaceutici arrivino sul mercato.