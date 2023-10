EssilorLuxottica, crescono i ricavi

EssilorLuxottica ha riportato ricavi consolidati di 6.294 milioni di Euro nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando si considerano i tassi di cambio costanti. Tuttavia, se si tiene conto dei tassi di cambio attuali, c’è stata una leggera diminuzione dello 1,6%. Nel complesso, i ricavi sono cresciuti del 7,2% nei primi nove mesi del 2023 rispetto all’anno precedente, superando l’obiettivo a “mid-single-digit” stabilito a lungo termine all’inizio dell’anno.

Il terzo trimestre ha registrato una decelerazione rispetto ai primi sei mesi, a causa della debolezza del settore retail, in particolare nell’area EMEA e in Nord America. Inoltre, la base di confronto è stata più difficile in Asia-Pacifico.

Il segmento dei dispositivi per la vista ha mostrato resilienza, trainato dal successo del lancio globale di Varilux XR Series e dall’ottima performance di Stellest. Entrambi i segmenti hanno contribuito in modo equo ai risultati complessivi.

Nei dettagli del terzo trimestre, il segmento Professional Solutions ha registrato ricavi di 2.978 milioni di Euro, in crescita del 5,7% rispetto al terzo trimestre del 2022. Tutte le aree geografiche hanno contribuito positivamente, con il Nord America che ha continuato a crescere, l’area EMEA che ha mostrato un solido ritmo di crescita e l’Asia-Pacifico che è cresciuto a doppia cifra grazie alla Cina e a Stellest.

Il segmento Direct to Consumer ha riportato ricavi di 3.316 milioni di Euro nel terzo trimestre, con una crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente. Anche qui, tutte le aree geografiche hanno registrato una dinamica di crescita, con il Nord America che ha visto la crescita dei banner vista e del business Managed Vision Care. Tuttavia, il business dei prodotti solari ha continuato a rallentare.

Guardando alle aree geografiche nel terzo trimestre, il Nord America ha avuto ricavi pari a 2.839 milioni di Euro, con una crescita del 2,1% rispetto al terzo trimestre del 2022. Il segmento Professional Solutions ha registrato una crescita a un singolo numero, con il business lenti che ha ottenuto risultati positivi grazie al portafoglio di marchi premium e al lancio di Varilux XR Series. Il business delle montature è stato supportato da un portafoglio di licenze di lusso forte.

Il segmento Direct to Consumer è cresciuto a un singolo numero, trainato dalle soluzioni per la cura della vista e dal business Managed Vision Care, mentre il business solare ha continuato a registrare una performance negativa.

Nell’area EMEA, i ricavi sono cresciuti del 6,9% nel terzo trimestre, con una performance positiva sia nel segmento Professional Solutions che in Direct to Consumer. La crescita è stata supportata dai mercati maturi ed emergenti, con una buona performance nel business delle montature e delle lenti.

In Asia-Pacifico, i ricavi sono cresciuti del 11,7% nel terzo trimestre, trainati dalla Cina grazie a Stellest e alla forza dei marchi di soluzioni per il controllo della miopia. India, Giappone e Corea del Sud sono cresciuti a doppia cifra.

L’America Latina ha avuto una crescita del 6,2% nel terzo trimestre, sostenuta da un Messico robusto e da entrambi i segmenti, Professional Solutions e Direct to Consumer.

Nel complesso, nei primi nove mesi del 2023, i ricavi totali sono stati di 19.145 milioni di Euro, in aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, a tassi di cambio costanti. Le aree geografiche hanno contribuito positivamente a questa crescita.

“Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra più sincera vicinanza ai colleghi in Israele e alle loro famiglie, così come a tutti coloro che soffrono a causa di questa terribile situazione.

La nostra azienda e le nostre persone sono incredibilmente resilienti. Nell’ultimo trimestre tutti i business e le aree geografiche hanno contribuito alla crescita, con le ultime novità come Varilux XR Series e Swarovski sempre più apprezzate sul mercato. Il coraggio e l’innovazione su cui abbiamo costruito EssilorLuxottica oggi ci permettono di intraprendere nuove iniziative come Ray-Ban Meta, Nuance Audio e Helix, che segneranno la strada per l’intero settore negli anni a venire. Stiamo continuando inoltre a investire sui nostri punti di forza, a partire dal nostro network logistico-produttivo, con l’avvio di un nuovo stabilimento a Rayong, in Tailandia, che riflette perfettamente l’unicità di EssilorLuxottica e integra montature e lenti sotto lo stesso tetto. Si tratta di un importante passo avanti per rispondere in maniera sempre più efficace al bisogno di cure della vista in crescita nel mondo, ed espandere la nostra presenza nelle diverse geografie in modo equilibrato. Guardiamo con fiducia al futuro e siamo orgogliosi di portare con noi in questo viaggio tutti i nostri colleghi e i partner”, hanno affermato Francesco Milleri, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.