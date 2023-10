Nasce BRT fresh, operatore specializzato nella consegna del fresco

BRT punta sul fresco con BRT fresh, il nuovo servizio di consegna di prodotti alimentari freschi che, progressivamente, sarà attivato in tutta Italia. Nasce il primo operatore specializzato nella gestione della catena del freddo.

BRT fresh è da poco attivo a Milano, Roma e Padova. Entro la fine del 2023 sarà esteso alle filiali Bologna e Torino. Nel secondo anno di avvio del servizio è prevista la copertura nelle principali città italiane.

Il settore food è uno dei pilastri sui cui si basa la strategia di crescita del gruppo Geopost, che ha l’obiettivo di diventare leader europeo nelle consegne a temperatura controllata: un segmento che crescerà del 9% l’anno nei prossimi 5 anni.

In Italia i prodotti freschi rappresentano il 50% del totale degli acquisti online di food: un mercato dal valore 4,8 miliardi di euro nel 2022, +17% sull’anno precedente (Fonte: Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano), all’interno del quale BRT si candida a diventare il primo operatore nazionale, potendo contare sulla capillarità della propria rete e sull’expertise di Chronofresh, operatore di Geopost attivo in Francia, specializzato in consegne di prodotti alimentari freschi. Grazie alle sinergie con il proprio network, BRT è in grado di presentarsi al mercato con una proposta innovativa per i produttori che sceglieranno BRT fresh per la consegna dei propri prodotti alimentari freschi.

Il servizio ideato per l’Italia prevede consegne sei giorni a settimana (in ambito locale la consegna avverrà nello stesso giorno dell’ordine), la predeterminazione della fascia oraria e la consegna al piano. Il mantenimento della catena del freddo, tra 0 e 4 °C, è garantito dal continuo monitoraggio effettuato da sensori e tecnologie integrate, che registrano ogni eventuale variazione.

BRT fresh si avvale di un sistema avanzato di notifiche di consegna, in grado di ridurre giacenze e movimenti di mezzi.

A supporto del servizio, gli investimenti in innovative celle frigorifere, modulari e mobili, collocate all’interno delle filiali aziendali. L’ultimo miglio è coperto con van dedicati, o refrigerati o con l’utilizzo di contenitori isotermici appositamente realizzati.

“In un mondo sempre più connesso e con modalità di consumo in costante evoluzione, il nostro impegno è di garantire che i prodotti alimentari sensibili alla temperatura raggiungano la destinazione in condizioni ottimali. Con questo nuovo servizio, BRT è pronta offrire un’esperienza di spedizione di qualità, garantendo la temperatura ideale in tutta la filiera di distribuzione – spiega Simone Vicentini, Chief Business Development Officer di BRT – BRT fresh è un’innovazione che va oltre l’ambito logistico perché permetterà la creazione di nuove opportunità di business per molte aziende del settore alimentare, indipendentemente dalla loro dimensione, consentendo di reinventare il modo di proporre le proprie eccellenze direttamente ai consumatori e su nuovi mercati”