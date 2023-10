Intesa Sanpaolo, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze al centro del dibattito a Brescia

Il 26 ottobre, a Brescia, si terrà la terza edizione dell’incontro “Nessuno Escluso: Crescere Insieme in un Paese più Equo”, promosso dall’a. d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina (nella foto). Questo evento ha l’obiettivo di affrontare la questione delle disuguaglianze in Italia, in particolare in relazione alle iniziative anti-povertà messe in atto dal Gruppo Intesa Sanpaolo, il maggiore attore privato nel settore in Italia.

Durante la giornata, si svolgeranno quattro sessioni di discussione su temi fondamentali per il progresso del Paese. Queste sessioni coinvolgeranno esperti di istituzioni, del Terzo Settore, accademici, e imprenditori. I temi principali includono:

Combattere la povertà e le disuguaglianze: Un’impegno comune per preservare la coesione sociale del Paese. Uguaglianza di opportunità: Focus sull’istruzione, l’occupazione e l’inclusione sociale. Questo include il supporto alle scuole come motori di mobilità sociale, l’offerta di servizi per chi cerca lavoro e l’impulso all’occupazione femminile. Costruire un futuro demografico sostenibile: Affrontare le sfide demografiche, comprese misure per garantire un equo sostegno economico, servizi adeguati e politiche di parità di genere. Sostenere il Terzo Settore: Valorizzare il ruolo cruciale delle organizzazioni non profit italiane nel promuovere la coesione sociale e lo sviluppo del Paese.

Questo evento mira a discutere questi temi in modo pragmatico e ad adottare misure concrete per promuovere un’Italia più equa e inclusiva.