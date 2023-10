Nel 2022, Amazon ha investito 4,3 mld in Italia

Il gruppo Amazon ha investito 4,3 miliardi di euro nel nostro Paese nel 2022, nell’ambito del proprio Piano Italia. Il totale ammonta a 16,9 miliardi di euro dall’arrivo dell’azienda in Italia nel 2010. Il dato, informa una nota, include sia le spese in conto capitale (centri logistici, uffici corporate e infrastruttura cloud), sia le spese operative. Nel 2022 sono stati creati 4.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di 18.000 dipendenti ad oggi. Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti, Amazon mantiene la prima posizione tra le aziende private che hanno creato più posti di lavoro in Italia nel periodo 2013-2022, e terza tra tutte le grandi imprese straniere che hanno investito di più in Italia nel triennio 2020-2022.

“Siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno a supporto del sistema Italia – commenta Mariangela Marseglia, Vice presidente e Country Manager Italia e Spagna – il nostro contributo riflette la fiducia che nutriamo nella capacità di resilienza e dimostra la volontà di contribuire attivamente alla sua crescita. È parte del nostro impegno quotidiano e per il futuro, la promozione di un ecosistema florido che valorizzi i talenti, le aziende locali e le comunità in cui operiamo. In linea con le sfide principali del nostro Governo, continueremo ad offrire le nostre competenze per promuovere l’innovazione tecnologica, il miglioramento delle infrastrutture e delle conoscenze digitali di imprese e dei cittadini in Italia”.