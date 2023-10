“La star è l’acqua”, ACEA sul “blue carpet” alla Festa del Cinema di Roma

Alla Festa del Cinema di Roma quest’anno brilla una nuova stella, quella dell’Acqua. ACEA (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) lancia il “blue carpet” in occasione della XVIII edizione della rassegna cinematografica: un tappeto “luminoso” di color blu affiancherà il famoso “red carpet” delle star del grande schermo, a simboleggiare l’importanza che svolge nelle nostre vite un bene primario come l’acqua. All’Auditorium Parco della Musica ACEA, primo operatore nazionale nel settore idrico con circa 9 milioni di cittadini serviti in cinque regioni (Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania), da oggi e per tutta la durata della manifestazione è presente con lo stand “La Star è l’Acqua” dedicato alla risorsa idrica. Protagonista dell’area del blue carpet sarà una Casa dell’Acqua, evoluzione hi-tech delle antiche fontane, che eroga gratuitamente acqua naturale e frizzante. A valorizzarla ed illuminarla, durante le serate della Festa del Cinema di Roma, sarà un gioco di luci realizzato grazie alla collaborazione con gli specialisti dell’illuminazione di Areti e al personale tecnico di Acea Ato 2 che gestisce la rete delle Case dell’Acqua nella Capitale. Il progetto di ACEA delle Case dell’Acqua ha un duplice obiettivo: da una parte incentivare il risparmio idrico e dall’altra la riduzione dell’uso della plastica. Inoltre, è la testimonianza concreta e quotidiana di quella strategia della sostenibilità che ACEA ha adottato in tutti i territori in cui è presente come gestore del servizio idrico, per promuovere comportamenti ecocompatibili e la riduzione dell’impatto ambientale. Il Gruppo ACEA è sponsor della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 18 al 29 ottobre. Con il suo sostegno, ACEA rinnova la sua lunga e costante vocazione a sostenere tutte le iniziative e gli eventi che valorizzano la Capitale, attraverso settori strategici per l’economia italiana come la cultura, l’arte e il cinema.