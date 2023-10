Roma, allo Spazio 5 Giorgio Nisini racconterà la sua “Aurora”

Oggi, alle 19:30, presso Spazio5, situato in via Crescenzio 99/d a Roma, il noto autore Giorgio Nisini presenterà il suo ultimo libro intitolato “Aurora,” pubblicato da HarperCollins nel 2023. Durante l’evento, Nisini dialogherà con Francesca Ripanti.

“Aurora” è un romanzo che sfida le aspettative, mescolando la tradizione con il contemporaneo e il futuro. Questo libro offre una nuova prospettiva sulla fiaba della Bella Addormentata nel Bosco, esplorando temi atemporali come la paura del sonno eterno e la speranza di un risveglio altrettanto eterno. Giorgio Nisini, candidato al Premio Strega 2023, destruttura l’antica fiaba, attingendo a versioni più oscure e crude, per poi ricostruirla in un contesto moderno ambientato ai giorni nostri.

L’approccio di Nisini è un raffinato esercizio di reinterpretazione narrativa che utilizza il passato come chiave per comprendere il presente. Questa narrazione coinvolgente esplora temi attuali come la superstizione, i limiti della scienza e la tensione morale generata dall’ignoto.

La narrazione coinvolge la storia di Aurora, il cui misterioso sonno e l’ambientazione industriale creano un contrasto affascinante tra la fiaba classica e la realtà contemporanea. Questo libro sfida le convenzioni e mette in luce l’eterno fascino delle grandi storie.