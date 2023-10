Ministero della Salute, Marco Mattei è il nuovo Capo di Gabinetto

Il Dr. Marco Mattei (nella foto) è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministero della Salute.

Il Dr. Mattei porta con sé una formazione impressionante, con una laurea in Medicina e Chirurgia, una specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, un dottorato di ricerca in Fisiologia dei Distretti Corporei, un master in Economia e Gestione Sanitaria e ulteriori qualifiche di alto livello. La sua formazione eclettica e la vasta esperienza accumulata nel corso degli anni lo hanno reso una figura di spicco nel settore della sanità e dell’amministrazione pubblica.

Nel corso della sua carriera, il Dr. Marco Mattei ha ricoperto ruoli chiave in istituzioni di prestigio, tra cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università La Sapienza e il Consiglio di Amministrazione dell’ACEA ATO2 s.p.a., ente che gestisce il Sistema Idrico Integrato di Roma e provincia. Ha dimostrato la sua capacità di gestire complessi problemi amministrativi e sanitari.

Un’altra tappa significativa nella sua carriera è stata la sua nomina come Soggetto Attuatore del Commissario Regionale per l’emergenza Arsenico nel Lazio. In questa funzione, il Dr. Mattei ha avuto la responsabilità di gestire un budget considerevole e supervisionare un notevole numero di unità lavorative.

La sua competenza e il suo impegno si estendono anche alla docenza, avendo ricoperto il ruolo di Professore a Contratto in “Organizzazione dei Servizi Sanitari” presso la Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma – Tor Vergata.

Con questa recente promozione a Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, il Dr. Marco Mattei continuerà a mettere in campo la sua vasta esperienza e le sue competenze eclettiche per contribuire in modo significativo al settore sanitario e all’amministrazione pubblica. La sua nomina è un riconoscimento del suo impegno e della sua eccellenza professionale.