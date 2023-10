Esposizione unica a Roma: sculture greche e romane in “Antiquas” di Mario Russo

Le sculture greche e quelle romane. Un salto nel passato alla scoperta delle differenze tra questi mondi lontani, che racchiudono fascino, mistero e tanta storia, saranno il centro della mostra “Antiquitas” che dal 14 al 23 ottobre 2023, presso la Galleria Area Contesa, a Roma, riunirà una serie di disegni del celebre Maestro Mario Russo. Fortemente voluta dalla figlia, l’attrice Adriana, questo allestimento, che vedrà la partecipazione del critico d’arte Alfio Borghese, la presentazione di Teresa Zurlo e la direzione artistica di Tina Zurlo, prevede l’esposizione di alcuni meravigliosi disegni dell’artista eseguiti dal 1986 dal Museo di Napoli. Fin dall’adolescenza Russo trae ispirazione dai “Disegni Dell’antico ” con la frequentazione del Museo Archeologico di Napoli, avendo già alle spalle un esercizio assai precoce del disegnare e riuscendo a dare vita ad un viaggio fantastico che rappresenta per l’artista un ritorno alla giovinezza. La ricerca di una propria identità, la voglia di comunicare e lasciare un segno nella storia con la delicatezza, la bravura e l’eleganza nei tratti di un grande artista. Da non perdere tutti i giorni alla Galleria Area Contesa via Margutta 90 a Roma. Ingresso gratuito.