Polemiche intorno al tentativo del governo nigeriano di regolamentare i social media

Il governo federale nigeriano ha presentato una proposta di legge per la regolamentazione delle piattaforme digitali. La proposta di legge, che è stata presentata all’Assemblea nazionale, mira ad abrogare e a reintrodurre la Legge sulla Commissione nazionale di radiodiffusione (Nbc), CAP L11, Leggi della Federazione della Nigeria 2004.

Dalla stampa locale si apprende che durante un incontro presso la sede della Commissione con Mohammed Idris, ministro dell’Informazione e dell’Orientamento nazionale, Balarabe Ilelah, direttore generale della Nbc, ha definito i social media un “mostro” e ha sottolineato la necessità di questa legge. Ha spiegato infatti che la legge esistente non fornisce alla Nbc l’autorità di supervisionare e regolamentare le piattaforme dei social media. Sottolineando la questione urgente, Ilelah ha spiegato: “Uno dei nostri maggiori problemi è rappresentato dai social media. Se non c’è una legge che permette alla Nbc di affrontare le questioni relative ai social media, il problema persisterà nella nostra vita quotidiana in questo Paese”.

Ilelah ha rivelato che nel 2023 la Nbc ha emesso 1.238 avvertimenti e che sei diverse emittenti hanno dovuto affrontare sanzioni per violazione delle norme vigenti.